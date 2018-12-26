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Через аварію на теплотрасі в Кривому Розі без тепла лишились понад 300 будинків

Через аварію на теплотрасі в Кривому Розі без тепла лишились понад 300 будинків
У Кривому Розі через аварію на теплотрасі близько 80 тис. осіб залишились без опалення.

Про це повідомляє управління благоустрою та житлової політики міста в Facebook.

Прорив магістрального трубопроводу діаметром 800 мм стався на вулиці Шостаковича.

Опалення відсутнє у 334 будинках, а також у 6 дитячих садках, 7 школах, 3 ліцеях, 2 музичних школах, 2 інтернатах, 2 центрах первинної медико-санітарної допомоги та у 2 центрах дитячої творчості.
Через аварію на теплотрасі в Кривому Розі без тепла лишились понад 300 будинків

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Теги: теплотраса, прорив, Кривий Ріг
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