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День святого Петра: що можна та не можна робити у свято

День святого Петра: що можна та не можна робити у свято
29 січня 2019 року вшановують апостола Петра. Він був одним із найближчих до Ісуса апостолів.

Також цього дня вшановують День пам'яті героїв Крут. Бій тривав лише 5 годин. У полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога, – пише 24tv.ua.

Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла, Петро.

Народні прикмети на 29 січня:

– Якщо напередодні Петра – ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайним, а рік – щасливий.

– Ніч похмура – рік також буде похмурим.

– Сильний мороз цього дня – влітку буде спека.

Що можна робити 29 січня

1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

2. Цього дня бажано піти до перукаря. Стрижка подарує помітне емоційне підживлення та красу для волосся.

Що не можна робити 29 січня

1. Не виносьте з хати сміття, адже винесете щастя.

2. Цього дня прання вважається великим гріхом.

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Теги: іменини, свято, прикмети, Волинь
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