День святого Петра: що можна та не можна робити у свято
Сьогодні, 08:32
29 січня 2019 року вшановують апостола Петра. Він був одним із найближчих до Ісуса апостолів.
Також цього дня вшановують День пам'яті героїв Крут. Бій тривав лише 5 годин. У полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога, – пише 24tv.ua.
Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла, Петро.
Народні прикмети на 29 січня:
– Якщо напередодні Петра – ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайним, а рік – щасливий.
– Ніч похмура – рік також буде похмурим.
– Сильний мороз цього дня – влітку буде спека.
Що можна робити 29 січня
1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
2. Цього дня бажано піти до перукаря. Стрижка подарує помітне емоційне підживлення та красу для волосся.
Що не можна робити 29 січня
1. Не виносьте з хати сміття, адже винесете щастя.
2. Цього дня прання вважається великим гріхом.
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Також цього дня вшановують День пам'яті героїв Крут. Бій тривав лише 5 годин. У полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога, – пише 24tv.ua.
Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла, Петро.
Народні прикмети на 29 січня:
– Якщо напередодні Петра – ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайним, а рік – щасливий.
– Ніч похмура – рік також буде похмурим.
– Сильний мороз цього дня – влітку буде спека.
Що можна робити 29 січня
1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
2. Цього дня бажано піти до перукаря. Стрижка подарує помітне емоційне підживлення та красу для волосся.
Що не можна робити 29 січня
1. Не виносьте з хати сміття, адже винесете щастя.
2. Цього дня прання вважається великим гріхом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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