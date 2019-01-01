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Курс валют у Луцьку на 29 січня

Курс валют у Луцьку на 29 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.583, а продаж - 27.911.

Євро при купівлі становить - 31.295, при продажу - 31.899.

Курс російського рубля: купівля - 0.369, продаж - 0.431.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.003, продаж - 7.465.

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Теги: курс валют, Луцьк
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