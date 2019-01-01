Повідомили, де у Луцьку зноситимуть незаконні паркани та огорожі
Сьогодні, 09:13
У Луцьку працівники муніципальної варти проводитимуть демонтаж самовільно облаштованих парканів та огорож.
Про це повідомили на сторінці муніципальної варти у Facebook.
Вже в березні 2019 року, відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, департамент муніципальної варти Луцької міської ради продовжить роботи з демонтажу самовільно облаштованих конструкцій (парканів, огорож), які розміщені на територіях загального користування, знаходяться у занедбаному стані, обмежують доступ до зелених зон та прибудинкових територій.
Зазначили, що демонтажні роботи інспектори здійснюватимуть за такими адресами: пр. Соборності, 6, 12, 16, 19а, 21, 23, 32б, 34; пр. Молоді, 1, 1а, 3б, 4, 5а, 5б, 17б; вул. Кравчука, 38, 48, 48а; пр. Відродження, 41, 41а, 43, 45а, 49, 49а, 55; вул. Казакова, 4, 6; вул. В. Хурсенка, 46, 50б, 54, 56, 58; вул. Привокзальна, 4; вул. Ківерцівська, 8, 10, 28, 30; вул. Клима Савури, 31; вул. Данила Галицького, 8, 8а; вул. Кафедральна, 8а; вул. Наливайка, 2; вул. Грабовського, 10, 11; вул. Потебні, 58; вул. Супутника, 10, 14, 16; вул. Шота Руставелі, 13б; вул. Кафедральна, 27; вул. І. Франка, 49; вул. Захарова, 7, 9; вул. Гаврилюка, 2; вул. Лесі Українки, 20; пр. Перемоги, 7, 11; вул. Конякіна, 37а; пр. Волі, 20; вул. Світла, 1, 3.
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Про це повідомили на сторінці муніципальної варти у Facebook.
Вже в березні 2019 року, відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, департамент муніципальної варти Луцької міської ради продовжить роботи з демонтажу самовільно облаштованих конструкцій (парканів, огорож), які розміщені на територіях загального користування, знаходяться у занедбаному стані, обмежують доступ до зелених зон та прибудинкових територій.
Зазначили, що демонтажні роботи інспектори здійснюватимуть за такими адресами: пр. Соборності, 6, 12, 16, 19а, 21, 23, 32б, 34; пр. Молоді, 1, 1а, 3б, 4, 5а, 5б, 17б; вул. Кравчука, 38, 48, 48а; пр. Відродження, 41, 41а, 43, 45а, 49, 49а, 55; вул. Казакова, 4, 6; вул. В. Хурсенка, 46, 50б, 54, 56, 58; вул. Привокзальна, 4; вул. Ківерцівська, 8, 10, 28, 30; вул. Клима Савури, 31; вул. Данила Галицького, 8, 8а; вул. Кафедральна, 8а; вул. Наливайка, 2; вул. Грабовського, 10, 11; вул. Потебні, 58; вул. Супутника, 10, 14, 16; вул. Шота Руставелі, 13б; вул. Кафедральна, 27; вул. І. Франка, 49; вул. Захарова, 7, 9; вул. Гаврилюка, 2; вул. Лесі Українки, 20; пр. Перемоги, 7, 11; вул. Конякіна, 37а; пр. Волі, 20; вул. Світла, 1, 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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