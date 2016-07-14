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На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО

На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Волині триває сезон риболовлі під льодом.

Шацькі озера взимку перетворюються на столицю зимової риболовлі. Звідкіля тільки сюди не їдуть любителі посидіти вдень в тиші з вудкою серед таких же «одновірців», та годинами чекати у передчутті наступної рибини. По рибалках можна географію Волині і не тільки вивчати: Шацьк, Головне, Ковель, Любомль, Володимир-Волинський, Луцьк, – пише Район.Шацьк.

Тут, на озері, вони всі рівні: начальники та прості робітники, акули великого і малого бізнесу, держслужбовці та безробітні, лікарі та вчителі. Одним словом – риболовна секта. Бо усіх поєднує ота свята любов, котра змушує у вихідні дні кидати свою родину та цілісінький день (а іноді й два), щоб кайфонути (інакше, вглядаючись в обличчя рибалок та їхні очі під час чергового кльову, назвати не можна) біля лунки, поспілкуватися з такими ж відчайдухами, та похвалитися своїм найбільшим уловом.

У когось із рибалок «зимового» стажу на озері – майже 40 років. А хтось, як от 9-річний Данилко та 11-річний Назар з Шацька – на озері взимку звикли рибалити ще з дитсадка.

Вони на озері – самі, у клунку на санчатах – усе необхідне, щоб зігрітися та підкріпитися. Холоду хлопчаки не відчувають, адже тепло одягнені, та й зігріває їх вже, мабуть, ота чоловіча «рибна солідарність». До речі, саме у юних шацьких рибалок і було найбільше риби.

За черговою порцією рибного адреналіну приїхав із Чернівецької області на Шацькі озера 58-річний Кальєн Зафір.

Це – уже п’ятий його рік, як він приїжджає в Шацьк до знайомих погостювати та обов’язково навідується на озера порибалити. І удача не змушує чоловіка довго чекати: очі сповнюються радісним блиском, коли з лунки витягує хоч і невелику, зате таку очікувану рибинку!

Хтось їде на озеро велосипедом, хтось іде пішки, а хтось навіть намети ставить.

«Це ті, хто приїжджає на два-три дні сюди», – підказують більш досвідчені риболови.
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО
На Шацьких озерах триває риболовний сезон. ФОТО

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Теги: Волинь, риболовля
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