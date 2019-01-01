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Слизька дорога: волинян попереджають про небезпеку

Слизька дорога: волинян попереджають про небезпеку
На Волині водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вночі йшов невеликий сніг з дощем, а температура повітря коливалась між плюсовими та мінусовими позначками термометра. Як наслідок – ожеледиця на автошляхах, – інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Минулої доби для оброблення протиожеледними матеріалами автодоріг державного значення, що проходять територією області було задіяно 73 одиниці спецтехніки та близько сотні працівників

Наразі проїзд забезпечений, дорожнє покриття мокре, але місцями засніжене та з ожеледдю, тож роботи продовжуються.

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Теги: ожеледиця, дорога, водії
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