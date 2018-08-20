У Луцьку горіли гаражі. ФОТО





Пожежа трапилась 28 січня, – повідомили у



Зокрема повідомлення до Служби 101 надійшло о 17:07.



Пожежу ліквідували рятувальники 1-ої та 2-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька о 17:41.



О 21:13 надійшло ще одне повідомлення про пожежу від мешканців цегляного житлового будинку у селі Довгоноси Ковельського району. Співробітники 4-ої та 19-ї Державних пожежно-рятувальних частин локалізували пожежу о 21:39, ліквідували о 22:20.



За попередніми даними, в обох випадках вогонь виник через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.



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