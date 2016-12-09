Знайшли чоловіка, кого шукали рідні на Волині
Сьогодні, 10:18
У Ковелі патрульні знайшли чоловіка, який вважався безвісти зниклим.
Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.
Так, екіпаж патрульних поліцейських у Ковелі, по бульвару Лесі Українки, близько 20-години, помітив підозрілу особу.
Встановивши персональні дані громадянина у базі Національної поліції – чоловік вважався як безвісти зниклим.
Його доставили до Ковельського відділку поліції та повідомили батьку про "знайду".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.
Так, екіпаж патрульних поліцейських у Ковелі, по бульвару Лесі Українки, близько 20-години, помітив підозрілу особу.
Встановивши персональні дані громадянина у базі Національної поліції – чоловік вважався як безвісти зниклим.
Його доставили до Ковельського відділку поліції та повідомили батьку про "знайду".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині мама з двома дітьми отруїлись чадним газом
Сьогодні, 10:56
В Дніпрі школярка випала з 11-го поверху
Сьогодні, 10:41
Знайшли чоловіка, кого шукали рідні на Волині
Сьогодні, 10:18
У Луцьку горіли гаражі. ФОТО
Сьогодні, 09:59
Медіа