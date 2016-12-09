Знайшли чоловіка, кого шукали рідні на Волині





Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.



Так, екіпаж патрульних поліцейських у Ковелі, по бульвару Лесі Українки, близько 20-години, помітив підозрілу особу.



Встановивши персональні дані громадянина у базі Національної поліції – чоловік вважався як безвісти зниклим.



Його доставили до Ковельського відділку поліції та повідомили батьку про "знайду".

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