Як склалася доля 6-річного хлопчика з Луцька, якого бабуся змушувала колядувати на Різдво

Артема, котрого бабуся змушувала колядувати на Різдво, розповіла про подальшу долю дитини.



Нагадаємо,



Виявилося, що у Артемка є ще 11-місячна сестричка та 10-річний братик. Усі вони живуть з бабусею та дідусем на вулиці Потебні. Ще троє дітей туляться в іншій половині хати з мамою та її співмешканцем. У невеликому будинку на Потебні, окрім 12 людей, є вівчарка, кіт і маленький собака.



8-го січня до сім’ї навідались працівники управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськради і служби у справах дітей та пообіцяли взяти ситуацію на контроль.



Однак, за словами тітки хлопчика Валентини, у родині так нічого й не змінилося. Ба більше – після повторного візиту соцслужб, що відбувся минулого тижня, мати Артема Оксана разом зі своїм співмешканцем та іншими 5-ма дітьми втекла у село Марковичі Горохівського району Волині.



«Але вона вже приїхала. Я дзвонила у соцслужбу і бачу, що ніхто нічого робити не хоче. Там мені сказали щось на кшталт «є ще гірші сім’ї». Я все розумію, але ці діти зранку не снідають, ними ніхто не займається», - поділилася пані Валентина.



Жінка у розпачі, адже нещодавно дізналася, що вона - не рідна тітка Артемка. А відтак не може нічого вдіяти у цій ситуації та забрати хлопчика до себе у Голоби.



Начальник служби у справах дітей Федір Шульган повідомив, що 30 січня до родини навідалася поліція превенції, аби дізнатися про ситуацію, проте нікого не було вдома.



«Зараз ми збираємо всі документи, щоб взяти їх на облік, бо там така проблемна родина, що вони без цього дійдуть до ручки...Поки поробили всі необхідні запити, адже не можемо знайти свідоцтво про народження дитини», - зауважив посадовець.



Якщо ж батьки Артемка не візьмуть до уваги всі поради соцпрацівників та не виправлять ситуацію, їх можуть позбавити батьківських прав.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тітка 6-річного хлопчика з Луцька, котрого бабуся змушувала колядувати на Різдво, розповіла про подальшу долю дитини.Нагадаємо, у перший день Різдва Луцьк «поставила на вуха» історія 6-річного хлопчика Артемка . Бабуся Антоніна водила колядувати дитину у зовсім недитячому осінньому одязі: куртка на три розміри більша, шапка – мамина, завелике взуття без устілок, мокрі колготки… Попри мороз, на дитині не було не тільки рукавичок і шкарпеток, а й білизни.Виявилося, що у Артемка є ще 11-місячна сестричка та 10-річний братик. Усі вони живуть з бабусею та дідусем на вулиці Потебні. Ще троє дітей туляться в іншій половині хати з мамою та її співмешканцем. У невеликому будинку на Потебні, окрім 12 людей, є вівчарка, кіт і маленький собака.8-го січня до сім’ї навідались працівники управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міськради і служби у справах дітей та пообіцяли взяти ситуацію на контроль.Однак, за словами тітки хлопчика, у родині так нічого й не змінилося. Ба більше – після повторного візиту соцслужб, що відбувся минулого тижня, мати Артема Оксана разом зі своїм співмешканцем та іншими 5-ма дітьми втекла у село Марковичі Горохівського району Волині.«Але вона вже приїхала. Я дзвонила у соцслужбу і бачу, що ніхто нічого робити не хоче. Там мені сказали щось на кшталт «є ще гірші сім’ї». Я все розумію, але ці діти зранку не снідають, ними ніхто не займається», - поділилася пані Валентина.Жінка у розпачі, адже нещодавно дізналася, що вона - не рідна тітка Артемка. А відтак не може нічого вдіяти у цій ситуації та забрати хлопчика до себе у Голоби.Начальник служби у справах дітейповідомив, що 30 січня до родини навідалася поліція превенції, аби дізнатися про ситуацію, проте нікого не було вдома.«Зараз ми збираємо всі документи, щоб взяти їх на облік, бо там така проблемна родина, що вони без цього дійдуть до ручки...Поки поробили всі необхідні запити, адже не можемо знайти свідоцтво про народження дитини», - зауважив посадовець.Якщо ж батьки Артемка не візьмуть до уваги всі поради соцпрацівників та не виправлять ситуацію, їх можуть позбавити батьківських прав.

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