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В Дніпрі школярка випала з 11-го поверху

В Дніпрі школярка випала з 11-го поверху
В Дніпрі 15-річна дівчина впала з загального балкону на 11-му поверсі та загинула.

Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.

"Близько 22:00 в Дніпрі на вулиці Робочій, 15-річна дівчина впала з під'їзного балкона на 11 поверсі та померла. Наразі триває досудове розслідування, працюють співробітники ювенальної превенції, слідчі опитують рідних та знайомих", - сказали в прес-службі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження 115 ст. "Умисне вбивство".

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Теги: падіння, дитина
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