В Дніпрі школярка випала з 11-го поверху
Сьогодні, 10:41
В Дніпрі 15-річна дівчина впала з загального балкону на 11-му поверсі та загинула.
Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.
"Близько 22:00 в Дніпрі на вулиці Робочій, 15-річна дівчина впала з під'їзного балкона на 11 поверсі та померла. Наразі триває досудове розслідування, працюють співробітники ювенальної превенції, слідчі опитують рідних та знайомих", - сказали в прес-службі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження 115 ст. "Умисне вбивство".
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Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.
"Близько 22:00 в Дніпрі на вулиці Робочій, 15-річна дівчина впала з під'їзного балкона на 11 поверсі та померла. Наразі триває досудове розслідування, працюють співробітники ювенальної превенції, слідчі опитують рідних та знайомих", - сказали в прес-службі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження 115 ст. "Умисне вбивство".
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