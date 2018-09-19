В Дніпрі школярка випала з 11-го поверху





Про це



"Близько 22:00 в Дніпрі на вулиці Робочій, 15-річна дівчина впала з під'їзного балкона на 11 поверсі та померла. Наразі триває досудове розслідування, працюють співробітники ювенальної превенції, слідчі опитують рідних та знайомих", - сказали в прес-службі.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження 115 ст. "Умисне вбивство".

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