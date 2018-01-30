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У місті на Волині мама з двома дітьми отруїлись чадним газом

У місті на Волині мама з двома дітьми отруїлись чадним газом
У Володимирі-Волинському ледь не вчаділи мама та її неповнолітні діти – 9 та 11 років.

Про це під час щотижневого брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова Петро Саганюк, - пише Район.Володимир-Волинський.

"Випадок трапився в ніч з суботи на неділю, в багатоквартирному будинку що знаходиться по вулиці Драгоманова. Мама і діти отримали легку форму отруєння чадним газом. Ймовірніше за все, це сталося через пошкоджену гофру, яка під'єднана до димоходу", - повідомив очільник міста.

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Теги: чадний газ, отруєння
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