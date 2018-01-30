У місті на Волині мама з двома дітьми отруїлись чадним газом





Про це під час щотижневого брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова Петро Саганюк, - пише



"Випадок трапився в ніч з суботи на неділю, в багатоквартирному будинку що знаходиться по вулиці Драгоманова. Мама і діти отримали легку форму отруєння чадним газом. Ймовірніше за все, це сталося через пошкоджену гофру, яка під'єднана до димоходу", - повідомив очільник міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському ледь не вчаділи мама та її неповнолітні діти – 9 та 11 років.Про це під час щотижневого брифінгу з представниками місцевих ЗМІ повідомив міський голова, - пише Район.Володимир-Волинський "Випадок трапився в ніч з суботи на неділю, в багатоквартирному будинку що знаходиться по вулиці Драгоманова. Мама і діти отримали легку форму отруєння чадним газом. Ймовірніше за все, це сталося через пошкоджену гофру, яка під'єднана до димоходу", - повідомив очільник міста.

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