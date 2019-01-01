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Гральні автомати є найбільшою проблемою міста, – мер Володимира-Волинського

Гральні автомати є найбільшою проблемою міста, – мер Володимира-Волинського
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк назвав однією з найбільших проблем міста гральний бізнес та наголосив, що міська влада не має змоги з ним боротися.

Про це мер зазначив на черговому брифінгу 29-го січня, - пише Буг.

“Проблема з проблем Вололимира-Волинського – це гральні автомати! Ви подивіться скільки їх розвелося в місті. Ми не маємо змоги їх закрити. Пишемо листи всюди і нічого не допомагає. Хтось їх певно кришує”, – підсумував Саганюк.

Міський голова розповів, що протягом тижня до нього надійшло кілька звернень громадян щодо грального бізнесу. Молоді жінкі скаржаться, що чоловіки витрачають всі кошти сім’ї. Та навіть, за словами Саганюка, залежність від автоматів мають неповнолітні діти, яким виповнилося лише 15-16 років. Нібито вони вимагають по 600 гривень щодня в батьків і програють їх.

Нагадаємо, що питання гральних автоматів у Володимирі-Волинському підіймають не вперше. Раніше депутати міської ради подавали запити в прокуратуру і це результатів не дало. Тим часом лише в центрі міста працює до п’яти таких закладів.

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Теги: гральні автомати, Володимир
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