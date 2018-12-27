Чоловік з'їв паштет і потрапив з ботулізмом до реанімації





Про це повідомляє



Двадцятирічний чоловік до госпіталізації їв паштет домашнього приготування, який, ймовірно, і став причиною зараження ботулізмом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканця села Слобідка Івано-Франківської області госпіталізували до реанімації через важкий харчовий ботулізм, ймовірно спричинений вжитком домашнього паштету.Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.Двадцятирічний чоловік до госпіталізації їв паштет домашнього приготування, який, ймовірно, і став причиною зараження ботулізмом.

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