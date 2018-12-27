Чоловік з'їв паштет і потрапив з ботулізмом до реанімації
Сьогодні, 11:23
Мешканця села Слобідка Івано-Франківської області госпіталізували до реанімації через важкий харчовий ботулізм, ймовірно спричинений вжитком домашнього паштету.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Двадцятирічний чоловік до госпіталізації їв паштет домашнього приготування, який, ймовірно, і став причиною зараження ботулізмом.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Двадцятирічний чоловік до госпіталізації їв паштет домашнього приготування, який, ймовірно, і став причиною зараження ботулізмом.
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