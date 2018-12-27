вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік з'їв паштет і потрапив з ботулізмом до реанімації

Чоловік з'їв паштет і потрапив з ботулізмом до реанімації
Мешканця села Слобідка Івано-Франківської області госпіталізували до реанімації через важкий харчовий ботулізм, ймовірно спричинений вжитком домашнього паштету.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Двадцятирічний чоловік до госпіталізації їв паштет домашнього приготування, який, ймовірно, і став причиною зараження ботулізмом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: паштет, ботулізм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині щодоби розмитнюють понад 600 автівок зі знижкою на акциз
Сьогодні, 11:41
Поїзд «Чернівці-Ковель» небезпечний для здоров’я, – експерт
Сьогодні, 11:31
Чоловік з'їв паштет і потрапив з ботулізмом до реанімації
Сьогодні, 11:23
Гральні автомати є найбільшою проблемою міста, – мер Володимира-Волинського
Сьогодні, 11:13
У місті на Волині мама з двома дітьми отруїлись чадним газом
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
Дитина з'їла в'ялену рибу й потрапила до реанімації з ботулізмом Дитина з'їла в'ялену рибу й потрапила до реанімації з ботулізмом
27 грудень, 2018, 14:34
В Україні – ще одна смерть від ботулізму В Україні – ще одна смерть від ботулізму
18 грудень, 2018, 13:17
В Україні зафіксували новий спалах ботулізму В Україні зафіксували новий спалах ботулізму
10 вересень, 2018, 13:33
В Харкові чоловік з'їв рибу і помер від ботулізму В Харкові чоловік з'їв рибу і помер від ботулізму
15 серпень, 2018, 16:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ затримала волинянина, який віз з Європи 3,5 тисячі наркотичних таблеток
Сьогодні, 12:53
 0
У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*
Сьогодні, 12:33
 0
Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь
Сьогодні, 12:31
 0
Волинянин «здав» тещу поліції, бо та вкрала телефон
Сьогодні, 12:25
 0
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8