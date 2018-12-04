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На Волині щодоби розмитнюють понад 600 автівок зі знижкою на акциз

На Волині щодоби розмитнюють понад 600 автівок зі знижкою на акциз
Щодоби на Волині випускають у вільний обіг близько 610 автомобілів зі знижкою на акцизний податок.

Станом на 29 січня у зоні діяльності Волинської митниці ДФС скористались пільговим періодом щодо 50-відсоткової знижки на сплату акцизного збору під час випуску у вільний обіг імпортованих авто понад 17 тисяч громадян, - повідомили у прес-службі відомства.

Нині митні пости області щодоби оформляють близько 610 транспортних засобів.

Із загальної кількості випущених автомобілів, через процедуру зміни митних режимів «транзит чи тимчасове ввезення» на «вільний обіг» оформили майже 8 тис. легковиків. Їхніми власниками сплачено до Державного бюджету України майже 480 млн грн митних платежів.

Волинська митниця нагадує реальним власникам тимчасово ввезених іноземцями автомобілів, що з кожним днем їхніх вагань щодо легалізації перебування цих транспортних засобів в Україні спливає термін:

1. Реальної можливості використати надані законодавством пільги (застосування коефіцієнту 0,5 до акцизного податку – до 22 лютого).
2. Звільнення від відповідальності за порушення термінів чи умов митних режимів, яка суттєво зросте з 24 травня 2019 року.

"Такі норми прописані у Законах України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" та "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України", - йдеться у повідомленні.

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Теги: бляхи, розмитнення
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