У Володимирі збільшилась вартість проїзду у маршрутках
Сьогодні, 11:52
29-го січня у Володимирі-Волинському затвердили нові тарифи на проїзд в маршрутках.
Про це йшлося на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Однак поставили умову перевізникам – привести в порядок автобуси,- пише Буг.
Олександр Приступа наголосив, що автобуси на деяких маршрутах знаходяться в дуже поганому стані. І що перевізники в першу чергу мають подбати про якість надання послуг.
Нагадаємо, що громадське обговорення з приводу підняття тарифів відбулося у понеділок, 28-го січня.
Нові тарифи вступлять в силу після опублікування в газеті “Слово правди”.
Нагадаємо, що пропонується встановити тарифи на послуги з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, в наступних розмірах:
– в межах міста в розмірі 5 гривень.
– до села Зимне – 6 гривень.
– до сіл Фалемичі, Шистів та Горичів по 7 гривень.
Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановити вартість проїзду автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі – 3 гривні.
Перевезення дітей віком до 6 років без права зайняття ними окремого місця здійснюватимуть й надалі безоплатно.
Також нагадаємо, що під час громадських обговорень 28-го січня дискусії точилися навколо технічного стану громадського транспорту та графіків руху.
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Про це йшлося на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Однак поставили умову перевізникам – привести в порядок автобуси,- пише Буг.
Олександр Приступа наголосив, що автобуси на деяких маршрутах знаходяться в дуже поганому стані. І що перевізники в першу чергу мають подбати про якість надання послуг.
Нагадаємо, що громадське обговорення з приводу підняття тарифів відбулося у понеділок, 28-го січня.
Нові тарифи вступлять в силу після опублікування в газеті “Слово правди”.
Нагадаємо, що пропонується встановити тарифи на послуги з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, в наступних розмірах:
– в межах міста в розмірі 5 гривень.
– до села Зимне – 6 гривень.
– до сіл Фалемичі, Шистів та Горичів по 7 гривень.
Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановити вартість проїзду автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі – 3 гривні.
Перевезення дітей віком до 6 років без права зайняття ними окремого місця здійснюватимуть й надалі безоплатно.
Також нагадаємо, що під час громадських обговорень 28-го січня дискусії точилися навколо технічного стану громадського транспорту та графіків руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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