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У Володимирі збільшилась вартість проїзду у маршрутках

У Володимирі збільшилась вартість проїзду у маршрутках
29-го січня у Володимирі-Волинському затвердили нові тарифи на проїзд в маршрутках.

Про це йшлося на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Однак поставили умову перевізникам – привести в порядок автобуси,- пише Буг.

Олександр Приступа наголосив, що автобуси на деяких маршрутах знаходяться в дуже поганому стані. І що перевізники в першу чергу мають подбати про якість надання послуг.

Нагадаємо, що громадське обговорення з приводу підняття тарифів відбулося у понеділок, 28-го січня.

Нові тарифи вступлять в силу після опублікування в газеті “Слово правди”.

Нагадаємо, що пропонується встановити тарифи на послуги з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, в наступних розмірах:

– в межах міста в розмірі 5 гривень.

– до села Зимне – 6 гривень.

– до сіл Фалемичі, Шистів та Горичів по 7 гривень.

Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановити вартість проїзду автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі – 3 гривні.

Перевезення дітей віком до 6 років без права зайняття ними окремого місця здійснюватимуть й надалі безоплатно.

Також нагадаємо, що під час громадських обговорень 28-го січня дискусії точилися навколо технічного стану громадського транспорту та графіків руху.

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Теги: тариф, проїзд, Володимир
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