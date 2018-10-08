У Володимирі збільшилась вартість проїзду у маршрутках





Про це йшлося на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Однак поставили умову перевізникам – привести в порядок автобуси,- пише



Олександр Приступа наголосив, що автобуси на деяких маршрутах знаходяться в дуже поганому стані. І що перевізники в першу чергу мають подбати про якість надання послуг.



Нагадаємо, що громадське обговорення з приводу підняття тарифів відбулося у понеділок, 28-го січня.



Нові тарифи вступлять в силу після опублікування в газеті “Слово правди”.



Нагадаємо, що пропонується встановити тарифи на послуги з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, в наступних розмірах:



– в межах міста в розмірі 5 гривень.



– до села Зимне – 6 гривень.



– до сіл Фалемичі, Шистів та Горичів по 7 гривень.



Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановити вартість проїзду автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі – 3 гривні.



Перевезення дітей віком до 6 років без права зайняття ними окремого місця здійснюватимуть й надалі безоплатно.



Також нагадаємо, що під час громадських обговорень 28-го січня дискусії точилися навколо технічного стану громадського транспорту та графіків руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го січня у Володимирі-Волинському затвердили нові тарифи на проїзд в маршрутках.Про це йшлося на позачерговому засіданні виконавчого комітету. Однак поставили умову перевізникам – привести в порядок автобуси,- пише Буг Олександр Приступа наголосив, що автобуси на деяких маршрутах знаходяться в дуже поганому стані. І що перевізники в першу чергу мають подбати про якість надання послуг.Нагадаємо, що громадське обговорення з приводу підняття тарифів відбулося у понеділок, 28-го січня.Нові тарифи вступлять в силу після опублікування в газеті “Слово правди”.Нагадаємо, що пропонується встановити тарифи на послуги з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, в наступних розмірах:– в межах міста в розмірі 5 гривень.– до села Зимне – 6 гривень.– до сіл Фалемичі, Шистів та Горичів по 7 гривень.Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановити вартість проїзду автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі – 3 гривні.Перевезення дітей віком до 6 років без права зайняття ними окремого місця здійснюватимуть й надалі безоплатно.Також нагадаємо, що під час громадських обговорень 28-го січня дискусії точилися навколо технічного стану громадського транспорту та графіків руху.

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