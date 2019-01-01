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У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*

У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*
5 лютого у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», знову відбудеться «Grand Game».

Це вечір настільних ігор від Молодіжного центру Волині, які триватимуть з 17:00 до 22:00.

Цього разу будуть такі ігри: «Бенг», «Dixit» та «Гра престолів».
Тут вчитимуть грати, якщо не вмієш. Можна приходити як з компанією, так і самому.

«Dixit» – гра для розвитку вашої фантазії на асоціації. Саме тут можна відпустити свої думки у вільний політ і почати фантазувати.
«Бенг» – дуже хороший картковий аналог «Мафії» у форматі вестерну (так, ковбої, коні, перестрілки, бандити). Тут будуть і домовленості, і стрілянина, і багато цікавих подій. Виграє або команда шерифа, або немирні.

«Гра престолів» – стратегія у стилі «Як захопити Вестерос». Досить проста гра на войовничу тематику – знову ж таки, багато домовленостей, боїв за території та стратегічних рішень. І все це у світі «Гри престолів».

Реєстрація на місці або ж за номером: +380 (67) 499 81 99.
Вартість: 10 грн.

У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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