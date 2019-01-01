У «Промені» відбудеться вечір настільних ігор*

5 лютого у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», знову відбудеться «Grand Game».Це вечір настільних ігор від Молодіжного центру Волині, які триватимуть з 17:00 до 22:00.Цього разу будуть такі ігри: «Бенг», «Dixit» та «Гра престолів».Тут вчитимуть грати, якщо не вмієш. Можна приходити як з компанією, так і самому.«Dixit» – гра для розвитку вашої фантазії на асоціації. Саме тут можна відпустити свої думки у вільний політ і почати фантазувати.«Бенг» – дуже хороший картковий аналог «Мафії» у форматі вестерну (так, ковбої, коні, перестрілки, бандити). Тут будуть і домовленості, і стрілянина, і багато цікавих подій. Виграє або команда шерифа, або немирні.«Гра престолів» – стратегія у стилі «Як захопити Вестерос». Досить проста гра на войовничу тематику – знову ж таки, багато домовленостей, боїв за території та стратегічних рішень. І все це у світі «Гри престолів».Реєстрація на місці або ж за номером: +380 (67) 499 81 99.Вартість: 10 грн.