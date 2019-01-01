У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
Сьогодні, 18:13
Спектакль театру «Чорний квадрат» – «Медовий місяць» відбудеться 20 березня о 19:00 в РЦ «Промінь».
Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п‘єсою Габріелла Баріллі.
Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам.
Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк. Буде знову цікаве, весело та правдиво.
Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Легка фірмова комедія на вічні теми: кохання, зради та розуміння. Вистава за однойменною п‘єсою Габріелла Баріллі.
Дуже жіночий спектакль, але, звичайно про коханих – чоловіків. Три молоді жінки збираються в переддень свята, щоб обговорити справи сердечні та приходять до вельми несподіваним і закономірним висновкам.
Про чоловіків, про секс, про взаєморозуміння, про гроші, про коньяк. Буде знову цікаве, весело та правдиво.
Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/chorniy_kvadrat1234
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Прибирання вулиць Ковеля «влетить» у понад 11 мільйонів гривень
Сьогодні, 18:43
У Луцьку вчитимуть надавати першу невідкладну допомогу
Сьогодні, 18:30
У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
Сьогодні, 18:13
Двоє волинянок написали пісню про Томос. ВІДЕО
Сьогодні, 18:06
«Це справа не лише моєї честі, а й «Айдару»: нардеп Лапін виграв суд у «Волинських новин»
Сьогодні, 18:00
Медіа