Двоє п'яних хуліганів побили трьох волинян та поліцейського





Про це повідомили у



Як з’ясували поліцейські, 29 січня, близько 21 години двоє мешканців Нововолинська у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушуючи громадський порядок, безпричинно заподіяли тілесні ушкодження жителям Нововолинська, жінці 56 років та двом 35-річним чоловікам.



На протиправні дії правопорушників під час несення служби зреагував 46-річний поліцейський місцевого відділу поліції. Зловмисники заподіяли правоохоронцю тілесні ушкодження.



За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) та ч.2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).



Проводиться досудове розслідування.

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