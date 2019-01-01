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Волинянин «здав» тещу поліції, бо та вкрала телефон

Волинянин «здав» тещу поліції, бо та вкрала телефон
Ковельчанин добровільно здав правоохоронцям телефон, який у сторонньої особи вкрала його теща.

Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 січня 2019 року близько 18 години в магазині «Щедра Хата», який знаходиться у Ковелі на вулиці Володимирській, невстановлена особа викрала мобільний телефон марки «Huawei Honor 8», чим власнику завдано майнової шкоди на суму 7 тисяч гривень.

За фактом крадіжки Ковельським відділом поліції було відкрито кримінальне провадження.

21 січня один з місцевих жителів добровільно видав правоохоронцям вищевказаний мобільний телефон, розповівши, що «мобілку» вкрала його теща.

Телефон визнано речовим доказом і недавньою ухвалою суду на нього накладено арешт. Слідство триває.

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Теги: поліція, крадіжка, зять телефон
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