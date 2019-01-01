Волинянин «здав» тещу поліції, бо та вкрала телефон
Сьогодні, 12:25
Ковельчанин добровільно здав правоохоронцям телефон, який у сторонньої особи вкрала його теща.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 січня 2019 року близько 18 години в магазині «Щедра Хата», який знаходиться у Ковелі на вулиці Володимирській, невстановлена особа викрала мобільний телефон марки «Huawei Honor 8», чим власнику завдано майнової шкоди на суму 7 тисяч гривень.
За фактом крадіжки Ковельським відділом поліції було відкрито кримінальне провадження.
21 січня один з місцевих жителів добровільно видав правоохоронцям вищевказаний мобільний телефон, розповівши, що «мобілку» вкрала його теща.
Телефон визнано речовим доказом і недавньою ухвалою суду на нього накладено арешт. Слідство триває.
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Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 січня 2019 року близько 18 години в магазині «Щедра Хата», який знаходиться у Ковелі на вулиці Володимирській, невстановлена особа викрала мобільний телефон марки «Huawei Honor 8», чим власнику завдано майнової шкоди на суму 7 тисяч гривень.
За фактом крадіжки Ковельським відділом поліції було відкрито кримінальне провадження.
21 січня один з місцевих жителів добровільно видав правоохоронцям вищевказаний мобільний телефон, розповівши, що «мобілку» вкрала його теща.
Телефон визнано речовим доказом і недавньою ухвалою суду на нього накладено арешт. Слідство триває.
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