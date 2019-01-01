Волинянин «здав» тещу поліції, бо та вкрала телефон





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише



Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 січня 2019 року близько 18 години в магазині «Щедра Хата», який знаходиться у Ковелі на вулиці Володимирській, невстановлена особа викрала мобільний телефон марки «Huawei Honor 8», чим власнику завдано майнової шкоди на суму 7 тисяч гривень.



За фактом крадіжки Ковельським відділом поліції було відкрито кримінальне провадження.



21 січня один з місцевих жителів добровільно видав правоохоронцям вищевказаний мобільний телефон, розповівши, що «мобілку» вкрала його теща.



Телефон визнано речовим доказом і недавньою ухвалою суду на нього накладено арешт. Слідство триває.

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