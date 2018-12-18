Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь





Нагадаємо, в суботу, 5 січня 2019 року відбулася урочиста церемонія підписання грамоти про створення Помісної української православної церкви у Стамбулі, де був присутній предстоятель Православної церкви України – Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Президент України Петро Порошенко. А вже у неділю, 6 січня Варфоломій особисто передав Томос про автокефалію об`єднаної Православної Церкви України предстоятелю ПЦУ.



Відтоді, в Україні розпочався процес переходу релігійних громад до об`єднаної української церкви. У Волинській області цей процес чи не найактивніший. На сьогодні в регіоні вже 14 громад перейшли до Православної Церкви України. Серед них громада села Бобичі Володимир-Волинського району, села Мерва, Новостав, Берестечко, Скобелка Горохівського району, села Гряди та Хренів Іваничівського району, Радошин Ковельського району, села Красноволя та Положеве та Острів`я Шацького району.



Окрім того, 17 громад вже провели збори щодо переходу до Православної Церкви України та у майже пів сотні ведуться переговори щодо переходу.



Серед лідерів – Горохівський район. Там, окрім чотирьох церков, які вже перейшли до ПЦУ, десять церков вже провели збори щодо переходу, ще у шістьох ведуться перемовини. Активно долучаються до об`єднаної церкви і у Маневицькому, Шацькому та Ковельському районах.



Нагадаємо, Волинь одна з небагатьох областей, куди Президент України Петро Порошенко спільно з Патріархом Філаретом привели Томос. 15 січня 2019 року у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся подячний молебень, а внесення Томосу про визнання автокефалії Православної Церкви України миряни зустріли оваціями та вигуками «Слава!».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь – одна із областей, де громади церков виявляють активне бажання приєднатися до Православної церкви України.Нагадаємо, в суботу, 5 січня 2019 року відбулася урочиста церемонія підписання грамоти про створення Помісної української православної церкви у Стамбулі, де був присутній предстоятель Православної церкви України – Митрополит Київський і всієї Українита Президент України. А вже у неділю, 6 січняоб`єднаної Православної Церкви України предстоятелю ПЦУ.Відтоді, в Україні розпочався процес переходу релігійних громад до об`єднаної української церкви. У Волинській області цей процес чи не найактивніший. На сьогодні в регіоні вже 14 громад перейшли до Православної Церкви України. Серед них громада села Бобичі Володимир-Волинського району, села, Новостав, Берестечко,Горохівського району, селаІваничівського району, Брониця Камінь-Каширського району,Ковельського району, селата Нічогівка Маневицького району, громада Симеона Стовпника міста Нововолинська, Мизове Старовижівського району та селата Острів`я Шацького району.Окрім того, 17 громад вже провели збори щодо переходу до Православної Церкви України та у майже пів сотні ведуться переговори щодо переходу.Серед лідерів – Горохівський район. Там, окрім чотирьох церков, які вже перейшли до ПЦУ, десять церков вже провели збори щодо переходу, ще у шістьох ведуться перемовини. Активно долучаються до об`єднаної церкви і у Маневицькому, Шацькому та Ковельському районах.Нагадаємо, Волинь одна з небагатьох областей, куди. 15 січня 2019 року у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся подячний молебень, а внесення Томосу про визнання автокефалії Православної Церкви України миряни зустріли оваціями та вигуками «Слава!».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію