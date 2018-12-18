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Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь

Впевненим кроком до ПЦУ: як Томос змінив церковну Волинь
Волинь – одна із областей, де громади церков виявляють активне бажання приєднатися до Православної церкви України.

Нагадаємо, в суботу, 5 січня 2019 року відбулася урочиста церемонія підписання грамоти про створення Помісної української православної церкви у Стамбулі, де був присутній предстоятель Православної церкви України – Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Президент України Петро Порошенко. А вже у неділю, 6 січня Варфоломій особисто передав Томос про автокефалію об`єднаної Православної Церкви України предстоятелю ПЦУ.

Відтоді, в Україні розпочався процес переходу релігійних громад до об`єднаної української церкви. У Волинській області цей процес чи не найактивніший. На сьогодні в регіоні вже 14 громад перейшли до Православної Церкви України. Серед них громада села Бобичі Володимир-Волинського району, села Мерва, Новостав, Берестечко, Скобелка Горохівського району, села Гряди та Хренів Іваничівського району, Брониця Камінь-Каширського району, Радошин Ковельського району, села Красноволя та Нічогівка Маневицького району, громада Симеона Стовпника міста Нововолинська, Мизове Старовижівського району та села Положеве та Острів`я Шацького району.

Окрім того, 17 громад вже провели збори щодо переходу до Православної Церкви України та у майже пів сотні ведуться переговори щодо переходу.

Серед лідерів – Горохівський район. Там, окрім чотирьох церков, які вже перейшли до ПЦУ, десять церков вже провели збори щодо переходу, ще у шістьох ведуться перемовини. Активно долучаються до об`єднаної церкви і у Маневицькому, Шацькому та Ковельському районах.

Нагадаємо, Волинь одна з небагатьох областей, куди Президент України Петро Порошенко спільно з Патріархом Філаретом привели Томос. 15 січня 2019 року у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся подячний молебень, а внесення Томосу про визнання автокефалії Православної Церкви України миряни зустріли оваціями та вигуками «Слава!».


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Теги: церква, ПЦУ, Волинь, релігія, Томос
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