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СБУ затримала волинянина, який віз з Європи 3,5 тисячі наркотичних таблеток. ФОТО. ОНОВЛЕНО

СБУ затримала волинянина, який віз з Європи 3,5 тисячі наркотичних таблеток. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Співробітники Управління СБУ у Рівненській області блокували контрабанду прекурсорів з однієї з європейських країн. Серед затриманих - волинянин.

Двоє мешканців Волинської та Рівненської областей купували в Європі медичні препарати із вмістом псевдоефедрину, що є прекурсором для виготовлення психотропних препаратів, - повідомили у прес-центрі СБ України.

Правоохоронці затримали волинянина на митному посту «Краковець» Львівської митниці.

У багажному відсіку транспортного засобу зловмисника правоохоронці виявили майже три з половиною тисячі псевдоефедриновмісних пігулок.

Наразі вилучені заборонені до обігу препарати направили на експертизу.

Іншого учасника протиправної схеми правоохоронці затримали у Львові в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України обом затриманим повідомлено про підозру.

Стосовно перевізника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

СБУ затримала волинянина, який віз з Європи 3,5 тисячі наркотичних таблеток. ФОТО. ОНОВЛЕНО
СБУ затримала волинянина, який віз з Європи 3,5 тисячі наркотичних таблеток. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: наркотики, кримінал, поліція, СБУ
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