СБУ затримала волинянина, який віз з Європи 3,5 тисячі наркотичних таблеток. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Співробітники Управління СБУ у Рівненській області блокували контрабанду прекурсорів з однієї з європейських країн. Серед затриманих - волинянин.Двоє мешканців Волинської та Рівненської областей купували в Європі медичні препарати із вмістом псевдоефедрину, що є прекурсором для виготовлення психотропних препаратів, - повідомили у прес-центрі СБ України.Правоохоронці затримали волинянина на митному посту «Краковець» Львівської митниці.У багажному відсіку транспортного засобу зловмисника правоохоронці виявили майже три з половиною тисячі псевдоефедриновмісних пігулок.Наразі вилучені заборонені до обігу препарати направили на експертизу.Іншого учасника протиправної схеми правоохоронці затримали у Львові в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України обом затриманим повідомлено про підозру.Стосовно перевізника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.