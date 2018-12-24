СБУ затримала волинянина, який віз з Європи 3,5 тисячі наркотичних таблеток. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:53
Співробітники Управління СБУ у Рівненській області блокували контрабанду прекурсорів з однієї з європейських країн. Серед затриманих - волинянин.
Двоє мешканців Волинської та Рівненської областей купували в Європі медичні препарати із вмістом псевдоефедрину, що є прекурсором для виготовлення психотропних препаратів, - повідомили у прес-центрі СБ України.
Правоохоронці затримали волинянина на митному посту «Краковець» Львівської митниці.
У багажному відсіку транспортного засобу зловмисника правоохоронці виявили майже три з половиною тисячі псевдоефедриновмісних пігулок.
Наразі вилучені заборонені до обігу препарати направили на експертизу.
Іншого учасника протиправної схеми правоохоронці затримали у Львові в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України обом затриманим повідомлено про підозру.
Стосовно перевізника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
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Двоє мешканців Волинської та Рівненської областей купували в Європі медичні препарати із вмістом псевдоефедрину, що є прекурсором для виготовлення психотропних препаратів, - повідомили у прес-центрі СБ України.
Правоохоронці затримали волинянина на митному посту «Краковець» Львівської митниці.
У багажному відсіку транспортного засобу зловмисника правоохоронці виявили майже три з половиною тисячі псевдоефедриновмісних пігулок.
Наразі вилучені заборонені до обігу препарати направили на експертизу.
Іншого учасника протиправної схеми правоохоронці затримали у Львові в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 305 та ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України обом затриманим повідомлено про підозру.
Стосовно перевізника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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