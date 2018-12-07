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В Україні назвали спеціалістів із зарплатами вище середніх

В Україні назвали спеціалістів із зарплатами вище середніх
Спеціалісти ІТ-галузі, у сферах науково-технічної діяльності, страхової діяльності в Україні у грудні минулого року отримували зарплати, суттєво вищі за середні.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.

"У галузевому розрізі зарплати у промисловості становили (у грудні 2018 року - ред.) у середньому 11 563 грн. Суттєво вище за середні були зарплати в секторі ІТ (15 518 грн), науково-технічній діяльності (15 490 грн), страховій діяльності (понад 18 тис. грн)", - вказали в уряді.

У регіональному розрізі найбільший показник середньої зарплати зафіксовано у Києві – 16,5 тис. грн.

У Кабміні нагадали, що середня зарплата в Україні у грудні сягнула 10 573 грн, що у 2,8 раза більше за показник мінімальної зарплати.

Як свідчать дані Держстатистики, зростання реальної зарплати за грудень до листопада склало 14,5%. Зростання по року – 9,7%.

Нагадаємо, українцям дали прогноз цьогорічної середньої зарплати - на рівні 10,5 тис. грн і, можливо, вище.

Цю тенденцію, за даними уряду, підтверджували у своїх прогнозах представники ділових кіл. Так, 83% компаній – членів Американської торгівельної палати – очікують у 2019 році зростання кількості робочих місць та рівня зарплати. Представники Європейської Бізнес Асоціації говорили про зростання в середньому на 10-15%.

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Теги: зарплата, гроші, робота
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