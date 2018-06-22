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Поліція розшукує зниклого лучанина

Поліція розшукує зниклого лучанина
У Луцьку поліція розшукує зниклого 56-річного Куліша Валентина Миколайовича.

Волинянин, 21 січня близько 15 години пішов з дому і на даний час його місце перебування не відоме, – інформує ГУНП у Волинській області.

Поліція просить громадян повідомити будь яку інформацію що стосується розшукуваного чоловіка Луцький відділ поліції за адресою: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: 0332-242295, 0332-244298 або лінію служби «102» поліції.


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Теги: розшук, чоловік, Луцьк
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