Поліція розшукує зниклого лучанина
Сьогодні, 13:21
У Луцьку поліція розшукує зниклого 56-річного Куліша Валентина Миколайовича.
Волинянин, 21 січня близько 15 години пішов з дому і на даний час його місце перебування не відоме, – інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція просить громадян повідомити будь яку інформацію що стосується розшукуваного чоловіка Луцький відділ поліції за адресою: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: 0332-242295, 0332-244298 або лінію служби «102» поліції.
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Волинянин, 21 січня близько 15 години пішов з дому і на даний час його місце перебування не відоме, – інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція просить громадян повідомити будь яку інформацію що стосується розшукуваного чоловіка Луцький відділ поліції за адресою: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Телефони: 0332-242295, 0332-244298 або лінію служби «102» поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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