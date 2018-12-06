У Луцьку вчитимуть надавати першу невідкладну допомогу
Сьогодні, 18:30
У Луцьку відбудеться тренінг з надання першої домедичної допомоги.
Навчання проведуть 8-9 лютого з 16:00 до 19:00 в молодіжному центрі YouthСфера, - інформують організатори.
Влаштовує подію команда луцького осередку всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ) разом з молодіжним центром YouthСфера та курсами першої допомоги САВ.
Метою тренінгу є ознайомлення та надання вмінь надати першу допомогу, що буде корисно як для підлітків, так і для дорослих.
"У будь-який час і в будь-якому місці ми можемо потрапити у ситуацію, коли хтось потребує невідкладної допомоги. І доки приїде карета швидкої, кожен з нас може врятувати життя людині чи не допустити погіршення стану. За однієї важливої умови: потрібно знати як правильно надавати першу допомогу, щоб не зашкодити постраждалому та ще більше не ускладнити ситуацію!" - йдеться у повідомленні.
Зареєструватись на тренінг можна за посиланням: https://goo.gl/forms/bwxRmzNfgsQ3eiMm1.
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Навчання проведуть 8-9 лютого з 16:00 до 19:00 в молодіжному центрі YouthСфера, - інформують організатори.
Влаштовує подію команда луцького осередку всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ) разом з молодіжним центром YouthСфера та курсами першої допомоги САВ.
Метою тренінгу є ознайомлення та надання вмінь надати першу допомогу, що буде корисно як для підлітків, так і для дорослих.
"У будь-який час і в будь-якому місці ми можемо потрапити у ситуацію, коли хтось потребує невідкладної допомоги. І доки приїде карета швидкої, кожен з нас може врятувати життя людині чи не допустити погіршення стану. За однієї важливої умови: потрібно знати як правильно надавати першу допомогу, щоб не зашкодити постраждалому та ще більше не ускладнити ситуацію!" - йдеться у повідомленні.
Зареєструватись на тренінг можна за посиланням: https://goo.gl/forms/bwxRmzNfgsQ3eiMm1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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