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У Луцьку вчитимуть надавати першу невідкладну допомогу

У Луцьку вчитимуть надавати першу невідкладну допомогу
У Луцьку відбудеться тренінг з надання першої домедичної допомоги.

Навчання проведуть 8-9 лютого з 16:00 до 19:00 в молодіжному центрі YouthСфера, - інформують організатори.

Влаштовує подію команда луцького осередку всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ) разом з молодіжним центром YouthСфера та курсами першої допомоги САВ.

Метою тренінгу є ознайомлення та надання вмінь надати першу допомогу, що буде корисно як для підлітків, так і для дорослих.

"У будь-який час і в будь-якому місці ми можемо потрапити у ситуацію, коли хтось потребує невідкладної допомоги. І доки приїде карета швидкої, кожен з нас може врятувати життя людині чи не допустити погіршення стану. За однієї важливої умови: потрібно знати як правильно надавати першу допомогу, щоб не зашкодити постраждалому та ще більше не ускладнити ситуацію!" - йдеться у повідомленні.

Зареєструватись на тренінг можна за посиланням: https://goo.gl/forms/bwxRmzNfgsQ3eiMm1.
У Луцьку вчитимуть надавати першу невідкладну допомогу

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Теги: перша допомога, тренінг, Луцьк
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