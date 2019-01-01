Біля кордону з Польщею у вантажівці вибухнув балон з газом: водій – у реанімації з опіками
Сьогодні, 16:25
На Львівщині в селі Краківець вибухнув газовий балон у вантажівці, постраждав водій.
Інцидент трапився 28 січня о 16:46, - інформує ДСНС у Львівській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про спалах газового балону без подальшого горіння в кабіні вантажного автомобіля «Scania» в с. Краківець.
Внаслідок спалаху постраждав 54-річний водій вантажівки, його з опіками обличчя та голови доставлено в реанімаційне відділення Яворівської центральної районної лікарні.
Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.
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Інцидент трапився 28 січня о 16:46, - інформує ДСНС у Львівській області.
До рятувальників надійшло повідомлення про спалах газового балону без подальшого горіння в кабіні вантажного автомобіля «Scania» в с. Краківець.
Внаслідок спалаху постраждав 54-річний водій вантажівки, його з опіками обличчя та голови доставлено в реанімаційне відділення Яворівської центральної районної лікарні.
Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.
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Коментарі 2
все це путен!
в кабіні заборонено користуватись газовим балоном.
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