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Біля кордону з Польщею у вантажівці вибухнув балон з газом: водій – у реанімації з опіками

Біля кордону з Польщею у вантажівці вибухнув балон з газом: водій – у реанімації з опіками
На Львівщині в селі Краківець вибухнув газовий балон у вантажівці, постраждав водій.

Інцидент трапився 28 січня о 16:46, - інформує ДСНС у Львівській області.

До рятувальників надійшло повідомлення про спалах газового балону без подальшого горіння в кабіні вантажного автомобіля «Scania» в с. Краківець.

Внаслідок спалаху постраждав 54-річний водій вантажівки, його з опіками обличчя та голови доставлено в реанімаційне відділення Яворівської центральної районної лікарні.

Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.


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Теги: вантажівка, газ, балон, Краківець
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Коментарі 2
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все це путен!
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в кабіні заборонено користуватись газовим балоном.
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