Біля кордону з Польщею у вантажівці вибухнув балон з газом: водій – у реанімації з опіками





Інцидент трапився 28 січня о 16:46, - інформує ДСНС у Львівській області.



До рятувальників надійшло повідомлення про спалах газового балону без подальшого горіння в кабіні вантажного автомобіля «Scania» в с. Краківець.



Внаслідок спалаху постраждав 54-річний водій вантажівки, його з опіками обличчя та голови доставлено в реанімаційне відділення Яворівської центральної районної лікарні.



Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині в селі Краківець вибухнув газовий балон у вантажівці, постраждав водій.Інцидент трапився 28 січня о 16:46, - інформує ДСНС у Львівській області.До рятувальників надійшло повідомлення про спалах газового балону без подальшого горіння в кабіні вантажного автомобіля «Scania» в с. Краківець.Внаслідок спалаху постраждав 54-річний водій вантажівки, його з опіками обличчя та голови доставлено в реанімаційне відділення Яворівської центральної районної лікарні.Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

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