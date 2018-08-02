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У Луцьку вода підтоплює підвал багатоповерхівки. ВІДЕО

У Луцьку вода підтоплює підвал багатоповерхівки. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Захарова протягом двох днів тече і парує вода. Через це в будинку №9 затоплений підвал.

Про це розповіли його мешканці, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Теплотраса порвана, вода біжить по лотку та відразу у наш будинок. Зараз там по коліна...Раз в рік таке буває, недавно ремонтували і знов десь пробило", - розповів мешканець будинку Микола Ніколайчук.

Представники ДКП "Луцьктепло" і КП "Луцькводдокана" намагаються на місці витоку водит вирішити проблему.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: підвал, підтоплення, Луцьк
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