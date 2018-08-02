У Луцьку вода підтоплює підвал багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку на вулиці Захарова протягом двох днів тече і парує вода. Через це в будинку №9 затоплений підвал.
Про це розповіли його мешканці, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Теплотраса порвана, вода біжить по лотку та відразу у наш будинок. Зараз там по коліна...Раз в рік таке буває, недавно ремонтували і знов десь пробило", - розповів мешканець будинку Микола Ніколайчук.
Представники ДКП "Луцьктепло" і КП "Луцькводдокана" намагаються на місці витоку водит вирішити проблему.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіли його мешканці, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
"Теплотраса порвана, вода біжить по лотку та відразу у наш будинок. Зараз там по коліна...Раз в рік таке буває, недавно ремонтували і знов десь пробило", - розповів мешканець будинку Микола Ніколайчук.
Представники ДКП "Луцьктепло" і КП "Луцькводдокана" намагаються на місці витоку водит вирішити проблему.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У школі на Волині – новий хворий на кір
Сьогодні, 14:16
У Луцьку вода підтоплює підвал багатоповерхівки. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
Поліція розшукує зниклого лучанина
Сьогодні, 13:21
Медіа