У Луцьку вода підтоплює підвал багатоповерхівки. ВІДЕО





Про це розповіли його мешканці, - йдеться у сюжеті



"Теплотраса порвана, вода біжить по лотку та відразу у наш будинок. Зараз там по коліна...Раз в рік таке буває, недавно ремонтували і знов десь пробило", - розповів мешканець будинку Микола Ніколайчук.



Представники ДКП "Луцьктепло" і КП "Луцькводдокана" намагаються на місці витоку водит вирішити проблему.



Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Захарова протягом двох днів тече і парує вода. Через це в будинку №9 затоплений підвал.Про це розповіли його мешканці, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині. "Теплотраса порвана, вода біжить по лотку та відразу у наш будинок. Зараз там по коліна...Раз в рік таке буває, недавно ремонтували і знов десь пробило", - розповів мешканець будинку Микола Ніколайчук.Представники ДКП "Луцьктепло" і КП "Луцькводдокана" намагаються на місці витоку водит вирішити проблему.Деталі – у сюжеті:

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