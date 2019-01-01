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У школі на Волині – новий хворий на кір

У школі на Волині – новий хворий на кір
В понеділок, 28-го січня, у ЗОШ №2 зафіксували випадок захворювання на кір в учня.

Про це розповів Петро Саганюк на оперативній нараді 29-го січня, - пише Буг.

Міський голова повідомив, що наразі в місті ведеться контроль за ситуацією, встановлюється з ким контактувала дитина. Учень проживає в селі Хрипаличі. Це єдина дитина в сім’ї. Також Саганюк додав, що в другій школі навчається найбільше учнів без щеплень від кору – 236.

Раніше у місті було зафіксовано два захворювання на кір. Однак за словами очільника міста, попередні випадки зафіксовані в людей, які на зимові канікули повернулися у Володимир-Волинський.

Також Петро Саганюк повідомив, що у Володимирі-Волинському ведеться контроль за захворюваннями на грип і зазначив, що підстав оголошувати карантин наразі немає. Найбільший відсоток захворювань спостерігається в першій школі – 15 %.

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Теги: кір, хвороба, Волинь
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