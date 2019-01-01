У школі на Волині – новий хворий на кір





Про це розповів Петро Саганюк на оперативній нараді 29-го січня, - пише



Міський голова повідомив, що наразі в місті ведеться контроль за ситуацією, встановлюється з ким контактувала дитина. Учень проживає в селі Хрипаличі. Це єдина дитина в сім’ї. Також Саганюк додав, що в другій школі навчається найбільше учнів без щеплень від кору – 236.



Раніше у місті було зафіксовано два захворювання на кір. Однак за словами очільника міста, попередні випадки зафіксовані в людей, які на зимові канікули повернулися у Володимир-Волинський.



Також Петро Саганюк повідомив, що у Володимирі-Волинському ведеться контроль за захворюваннями на грип і зазначив, що підстав оголошувати карантин наразі немає. Найбільший відсоток захворювань спостерігається в першій школі – 15 %.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 28-го січня, у ЗОШ №2 зафіксували випадок захворювання на кір в учня.Про це розповівна оперативній нараді 29-го січня, - пише Буг Міський голова повідомив, що наразі в місті ведеться контроль за ситуацією, встановлюється з ким контактувала дитина. Учень проживає в селі Хрипаличі. Це єдина дитина в сім’ї. Також Саганюк додав, що в другій школі навчається найбільше учнів без щеплень від кору – 236.Раніше у місті було зафіксовано два захворювання на кір. Однак за словами очільника міста, попередні випадки зафіксовані в людей, які на зимові канікули повернулися у Володимир-Волинський.Також Петро Саганюк повідомив, що у Володимирі-Волинському ведеться контроль за захворюваннями на грип і зазначив, що підстав оголошувати карантин наразі немає. Найбільший відсоток захворювань спостерігається в першій школі – 15 %.

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