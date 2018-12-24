Звіряче вбивство: пенсіонер забив молотком кохану, бо та його «відшила»





Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, зловмисника затримали 28 січня, - передає



Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про виявлення мертвої 60-річної жінки від її сусідки. На місце події прибули правоохоронці та медпрацівники.



Під час слідчо-розшукових дій встановлено, що до вбивства причетний 69-річний знайомий потерпілої, який останнім був у неї вдома.



«Підозрюваний зізнався, що приходив до жінки з пропозицією створити сім'ю, але та відмовила йому в грубій формі. Не чекаючи на такий перебіг подій, чоловік «вибухнув» і схопився за молоток. Вдаривши ним кілька разів жінку по голові, він пішов з її житла», - розповіли в главку.



Крім того, при огляді місця події встановлено, що з будинку потерпілої зникли її золотий ланцюжок з кулоном, а також гаманець з телефоном і грошима.



За вказаними фактами розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі затримали 69-річного чоловіка, який убив свою знайому за відмову вийти за нього заміж.Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, зловмисника затримали 28 січня, - передає Уніан Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про виявлення мертвої 60-річної жінки від її сусідки. На місце події прибули правоохоронці та медпрацівники.Під час слідчо-розшукових дій встановлено, що до вбивства причетний 69-річний знайомий потерпілої, який останнім був у неї вдома.«Підозрюваний зізнався, що приходив до жінки з пропозицією створити сім'ю, але та відмовила йому в грубій формі. Не чекаючи на такий перебіг подій, чоловік «вибухнув» і схопився за молоток. Вдаривши ним кілька разів жінку по голові, він пішов з її житла», - розповіли в главку.Крім того, при огляді місця події встановлено, що з будинку потерпілої зникли її золотий ланцюжок з кулоном, а також гаманець з телефоном і грошима.За вказаними фактами розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, триває слідство.

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