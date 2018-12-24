вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звіряче вбивство: пенсіонер забив молотком кохану, бо та його «відшила»

Звіряче вбивство: пенсіонер забив молотком кохану, бо та його «відшила»
В Одесі затримали 69-річного чоловіка, який убив свою знайому за відмову вийти за нього заміж.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, зловмисника затримали 28 січня, - передає Уніан.

Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про виявлення мертвої 60-річної жінки від її сусідки. На місце події прибули правоохоронці та медпрацівники.

Під час слідчо-розшукових дій встановлено, що до вбивства причетний 69-річний знайомий потерпілої, який останнім був у неї вдома.

«Підозрюваний зізнався, що приходив до жінки з пропозицією створити сім'ю, але та відмовила йому в грубій формі. Не чекаючи на такий перебіг подій, чоловік «вибухнув» і схопився за молоток. Вдаривши ним кілька разів жінку по голові, він пішов з її житла», - розповіли в главку.

Крім того, при огляді місця події встановлено, що з будинку потерпілої зникли її золотий ланцюжок з кулоном, а також гаманець з телефоном і грошима.

За вказаними фактами розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, кримінал, вбивство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День закоханих з ТРЦ «ПортCity» – особливий*
Сьогодні, 15:45
У Луцьку вшанували пам'ять студентів та курсантів, які загинули під Крутами
Сьогодні, 15:34
Звіряче вбивство: пенсіонер забив молотком кохану, бо та його «відшила»
Сьогодні, 15:32
У Володимирі планують безкоштовно годувати малозабезпечених людей
Сьогодні, 15:09
Резонансна ДТП у Харкові: у справі Зайцевої-Дронова – новий поворот
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років Пенсіонер з Волині за вбивство сина сяде в тюрму на 7 років
24 грудень, 2018, 12:33
П'яне вбивство у Нововолинську: поліція оприлюднила несподівані факти П'яне вбивство у Нововолинську: поліція оприлюднила несподівані факти
08 листопад, 2018, 10:49
Волинянину дали довічний термін за два вбивства і розбої Волинянину дали довічний термін за два вбивства і розбої
17 жовтень, 2018, 18:53
У лісосмузі знайшли тіло 20-річної ковельчанки У лісосмузі знайшли тіло 20-річної ковельчанки
06 жовтень, 2015, 20:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День закоханих з ТРЦ «ПортCity» – особливий*
Сьогодні, 15:45
 0
У Луцьку вшанували пам'ять студентів та курсантів, які загинули під Крутами
Сьогодні, 15:34
 0
Звіряче вбивство: пенсіонер забив молотком кохану, бо та його «відшила»
Сьогодні, 15:32
 0
У Володимирі планують безкоштовно годувати малозабезпечених людей
Сьогодні, 15:09
 0
Резонансна ДТП у Харкові: у справі Зайцевої-Дронова – новий поворот
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8