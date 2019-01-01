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У Володимирі планують безкоштовно годувати малозабезпечених людей

У Володимирі планують безкоштовно годувати малозабезпечених людей
У Володимирі-Волинському планують організувати безкоштовні гарячі обіді для нужденних.

Про це йшлося щотижневій оперативній нараді за участі міського голови Петра Саганюка, - пише Район.Володимир-Волинський.

«На звіті мешканка міста запропонувала організувати безкоштовні обіди для пенсіонерів та малозабезпечених городян. Ідея слушна, ми вже думаємо над цим. Звісно, ніхто їх в «Дружбу» ( ресторан, - авт.) не поведе, але тарілку гарячого супу та картопель можна організувати. Скоріше за все облаштуємо такий пункт у нашому територіальному центрі, залучимо до цієї справи спонсорів, меценатів», - зазначив очільник міста.

Нагадаємо, кілька років тому в місті вже був облаштований пункт, де нуждені мали можливість з'їсти гарячий безкоштовний обід.

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Теги: нужденні, обіди
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