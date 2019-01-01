У Володимирі планують безкоштовно годувати малозабезпечених людей





Про це йшлося щотижневій оперативній нараді за участі міського голови Петра Саганюка, - пише



«На звіті мешканка міста запропонувала організувати безкоштовні обіди для пенсіонерів та малозабезпечених городян. Ідея слушна, ми вже думаємо над цим. Звісно, ніхто їх в «Дружбу» ( ресторан, - авт.) не поведе, але тарілку гарячого супу та картопель можна організувати. Скоріше за все облаштуємо такий пункт у нашому територіальному центрі, залучимо до цієї справи спонсорів, меценатів», - зазначив очільник міста.



Нагадаємо, кілька років тому в місті вже був облаштований пункт, де нуждені мали можливість з'їсти гарячий безкоштовний обід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському планують організувати безкоштовні гарячі обіді для нужденних.Про це йшлося щотижневій оперативній нараді за участі міського голови, - пише Район.Володимир-Волинський «На звіті мешканка міста запропонувала організувати безкоштовні обіди для пенсіонерів та малозабезпечених городян. Ідея слушна, ми вже думаємо над цим. Звісно, ніхто їх в «Дружбу» ( ресторан, - авт.) не поведе, але тарілку гарячого супу та картопель можна організувати. Скоріше за все облаштуємо такий пункт у нашому територіальному центрі, залучимо до цієї справи спонсорів, меценатів», - зазначив очільник міста.Нагадаємо, кілька років тому в місті вже був облаштований пункт, де нуждені мали можливість з'їсти гарячий безкоштовний обід.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію