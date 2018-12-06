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Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО

Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО
Дирекція комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» ініціювала вакцинацію проти кору усіх працівників закладу.

Про це йдеться у повідомленні Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги.

"На виконання наказу управління освіти Луцької міської ради від 06.11.2018р. № 657-од «Про посилення протиепідемічних заходів у закладах освіти» дирекція комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» вслід за колегами Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького ініціювала вакцинацію проти кору усіх працівників закладу", - зазначили медики.

25 січня медичні працівники КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» провели вакцинацію викладацького складу та технічного персоналу Луцького НВК №9. Загалом щеплення від кору отримали 64 особи.

Імунізацію провели вакциною КПК виробництва Бельгії. Побічних реакцій на щеплення не було.

Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО
Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО
Колектив луцької школи вакцинували проти кору, побічних реакцій не виявили. ФОТО

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Теги: кір, хвороба, Волинь, вакцини
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