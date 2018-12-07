Через ГРВІ у селищі на Волині учні пішли на вимушені канікули





Про це пише газета "



"Станом на 25 січня у 1-Г класі ОЗЗСО «Любешівський ліцей» на ГРВІ захворіло 69% дітей від загальної кількості", - повідомила завідувач Любешівського лабораторного відділення Олена Іванчук.



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Тому з метою запобігання поширення цього захворювання та виникнення ускладнень серед учнів ОЗЗСО «Любешівський ліцей» прийняли рішення призупинити навчання в 1-Г класі терміном на 7 днів (з 25 січня по 31 січня).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів через захворюваність на ГРВІ в ліцеї закрили на карантин один клас.Про це пише газета " Нове життя" "Станом на 25 січня у 1-Г класі ОЗЗСО «Любешівський ліцей» на ГРВІ захворіло 69% дітей від загальної кількості", - повідомила завідувач Любешівського лабораторного відділенняТому з метою запобігання поширення цього захворювання та виникнення ускладнень серед учнів ОЗЗСО «Любешівський ліцей» прийняли рішення призупинити навчання в 1-Г класі терміном на 7 днів (з 25 січня по 31 січня).

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