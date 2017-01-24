У Луцьку вшанували пам'ять студентів та курсантів, які загинули під Крутами





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Громада міста, представники влади та духовенства вшанували пам'ять студентів та курсантів, що захищали Київ від більшовиків у січні 1918 року. Квіти поклали до пам’ятного знака, що на вулиці Героїв Крут у місті Луцьку 29 січня.



Ззаначимо, що ідея створення пам’ятного знаку виникла у лучанина Івана Мирки, батька керівника обласного осередку партії БПП «Солідарність» Івана Мирки. Політик — нащадок одного з тих, хто загинув 1918 року під Крутами. Тож напередодні Дня Незалежності України 2006 року на своїй приватній території він зініціював спорудження могили з хрестом. З того часу щороку біля нього лучани вшановують пам'ять борців за волю України. Нині поряд також встановлений інформаційний стенд про битву під Крутами.



За словами заступниці голови обласної державної адміністрації Світлани Мишковець, яка була присутня на заході, пам'ять про Героїв Крут українці повинні передавати з покоління в покоління.



«Я дивлюся на молодих хлопців, які присутні на заході. А уявіть, що вони зараз відстрілюються від багатотисячного більшовицького війська. Багато з крутян є і досі безіменними. Але ми знаємо, що вони завжди будуть у нашій пам'яті. Найстаршому з того студентського куреня не було і двадцяти трьох років, наймолодшому було всього чотирнадцять. Але не дарма пролилася кров нашої духовної інтелігенції! Це був поштовх і духовне звільнення від найдошкульнішого московського ярма», – промовила Світлана Євтихіївна.



Присутні вшанували пам`ять полеглих хвилиною мовчання та покладанням квітів.



Довідково:



Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року (16 січня за старим стилем) на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Битва між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських студентів й бійців вільного козацтва, кількістю у 400 вояків, тривала 5 годин. 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків, стратили.



У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливої ваги набув завдяки героїзму української молоді. Ця трагічна загибель студентів під Крутами стала символом патріотизму й жертовності у боротьбі за незалежність України та еталоном самопожертви заради майбутнього.



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