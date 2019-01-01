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День закоханих з ТРЦ «ПортCity» – особливий*

День закоханих з ТРЦ «ПортCity» – особливий*
Дивуйте своїх коханих з ТРЦ «ПортCity»! Ми точно знаємо, як зробити для вас День святого Валентина – особливим!

9-10 лютого у ТРЦ «ПортCity» відбудеться Hand-made ярмарок до Дня закоханих. Ми створюємо для Вас можливість купити коханій людині ексклюзивний подарунок. Скажіть: «Ні!» банальності. Незабутні приємні емоції коханої людини від подарунку - того варті. Говоріть мовою кохання правильно!

День закоханих з ТРЦ «ПортCity» – особливий*


Також 10 лютого з 14:00 до 17:00 приходьте на 1 поверх ТРЦ «ПортCity» та у нашого оператора запишіть освідчення своїй коханій людині. Нам подобається робити людей щасливими, тому за три найоригінальніші освідчення ми даруємо романтичну вечерю на двох!

День закоханих з ТРЦ «ПортCity» – особливий*


14 лютого, у День Святого Валентина, о 16 годині зі сцени та на всіх екранах і сторінках ТРЦ «ПортCity» відбудеться трансляція освідчень, крім того на Вас чекають майстер-класи з виготовлення валентинок, святкова фотозона та найромантичніші подарунки!
Ми впевнені, що ви отримаєте задоволення від процесу вибору цікавих подарунків, запису освідчення та результату Ваших старань до Дня закоханих, адже ТРЦ «ПортCity» подбає про це!

День закоханих з ТРЦ «ПортCity» – особливий*

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Теги: Порт сіті
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