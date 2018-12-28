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Відомо, у скількох волинян виявили хронічні хвороби через роботу

Відомо, у скількох волинян виявили хронічні хвороби через роботу
На Волині фахівці досліджували стан додержання законодавства у сфері гігієни праці за минулий рік.

Зазначається, що в області є 12933 працівників, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах, - інформує управління Держпраці у Волинській області.

Відтак, за результатами медичних оглядів виявили підозру на професійне захворювання у 78 осіб. А підтвердились випадки хронічних професійних захворювань у 65 (Міністерство енергетики та вугільної промисловості України – 63, Міністерство промислової політики України — 2 ).

Основні причини виникнення професійних захворювань: пил, шум, вібрація, несприятливий мікроклімат, фізичне перенавантаження, перенавантаження голосового апарату, мікобактерія туберкульозу.

А от випадків гострих професійних захворювань в період 2016-2018 роки не зареєстровано.

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Теги: хронічні хвороби, робота
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