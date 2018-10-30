У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока
Сьогодні, 16:05
У Луцьку відбувся фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки – 2019», на якому зібрали 5800 гривень для лікування Арсена Васєчка із села Рудня Рожищенського району.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
Зазначимо, що фестиваль відбувся 26 січня.
Фестиваль проводиться щороку з метою розвитку та популяризації спортивних, бальних танців серед дітей і молоді.
У цьогорічному фестивалі-конкурсі взяли участь 590 учасників з Київської, Рівненської та Волинської областей.
Під час відкриття директор департаменту культури Тетяна Гнатів подякувала організаторам, побажала учасникам цікавих вражень та перемоги.
В рамках заходу відбулася благодійна акція «Допоможемо дитині разом». Юному волинянину Арсену Васєчку, який народився без ока, зібрали матеріальну допомогу на операцію в Німеччині у сумі 5800 гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинські колядники віддали зароблені гроші на операцію хлопчику без ока
Реквізити для допомоги:
4149 6293 8032 5571 Лотоцька Наталія Володимирівна (мама)
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
Зазначимо, що фестиваль відбувся 26 січня.
Фестиваль проводиться щороку з метою розвитку та популяризації спортивних, бальних танців серед дітей і молоді.
У цьогорічному фестивалі-конкурсі взяли участь 590 учасників з Київської, Рівненської та Волинської областей.
Під час відкриття директор департаменту культури Тетяна Гнатів подякувала організаторам, побажала учасникам цікавих вражень та перемоги.
В рамках заходу відбулася благодійна акція «Допоможемо дитині разом». Юному волинянину Арсену Васєчку, який народився без ока, зібрали матеріальну допомогу на операцію в Німеччині у сумі 5800 гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинські колядники віддали зароблені гроші на операцію хлопчику без ока
Реквізити для допомоги:
4149 6293 8032 5571 Лотоцька Наталія Володимирівна (мама)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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