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У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока

У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока
У Луцьку відбувся фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки – 2019», на якому зібрали 5800 гривень для лікування Арсена Васєчка із села Рудня Рожищенського району.

Про це повідомили на сайті Луцькради.

Зазначимо, що фестиваль відбувся 26 січня.

Фестиваль проводиться щороку з метою розвитку та популяризації спортивних, бальних танців серед дітей і молоді.

У цьогорічному фестивалі-конкурсі взяли участь 590 учасників з Київської, Рівненської та Волинської областей.

Під час відкриття директор департаменту культури Тетяна Гнатів подякувала організаторам, побажала учасникам цікавих вражень та перемоги.

В рамках заходу відбулася благодійна акція «Допоможемо дитині разом». Юному волинянину Арсену Васєчку, який народився без ока, зібрали матеріальну допомогу на операцію в Німеччині у сумі 5800 гривень.

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Реквізити для допомоги:

4149 6293 8032 5571 Лотоцька Наталія Володимирівна (мама)
У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока
У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока
У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока
У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока
У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока

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Теги: Луцьк, Васєчко, лікування
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