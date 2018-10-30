У Луцьку зібрали 6 тисяч гривень на операцію для хлопчика без ока





Про це



Зазначимо, що фестиваль відбувся 26 січня.



Фестиваль проводиться щороку з метою розвитку та популяризації спортивних, бальних танців серед дітей і молоді.



У цьогорічному фестивалі-конкурсі взяли участь 590 учасників з Київської, Рівненської та Волинської областей.



Під час відкриття директор департаменту культури Тетяна Гнатів подякувала організаторам, побажала учасникам цікавих вражень та перемоги.



В рамках заходу відбулася благодійна акція «Допоможемо дитині разом». Юному волинянину Арсену Васєчку, який народився без ока, зібрали матеріальну допомогу на операцію в Німеччині у сумі 5800 гривень.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волинські колядники віддали зароблені гроші на операцію хлопчику без ока



Реквізити для допомоги:



4149 6293 8032 5571 Лотоцька Наталія Володимирівна (мама)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся фестиваль-конкурс спортивного бального танцю «Різдвяні зірочки – 2019», на якому зібрали 5800 гривень для лікування Арсена Васєчка із села Рудня Рожищенського району.Про це повідомили на сайті Луцькради.Зазначимо, що фестиваль відбувся 26 січня.Фестиваль проводиться щороку з метою розвитку та популяризації спортивних, бальних танців серед дітей і молоді.У цьогорічному фестивалі-конкурсі взяли участь 590 учасників з Київської, Рівненської та Волинської областей.Під час відкриття директор департаменту культуриподякувала організаторам, побажала учасникам цікавих вражень та перемоги.В рамках заходу відбулася благодійна акція «Допоможемо дитині разом». Юному волинянину, який народився без ока, зібрали матеріальну допомогу на операцію в Німеччині у сумі 5800 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію