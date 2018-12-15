Перинатальний центр у Луцьку невдовзі розпочне працювати, – ОДА

Заступник голови Волинської облдержадміністраціїоглянув приміщення Волинського обласного перинатального центру .Про це повідомили у прес-службі ОДА у Facebook.Також посадовець провів нараду з представниками підрядних організацій, а також ПрАТ «Волиньобленерго» та управління ДСНС України у Волинській області.Зокрема, екскурсію новеньким сучасним закладом надання медичної допомоги для новонароджених діток та їх мам провела головний лікар центруЗа її словами, наразі придбано все необхідне обладнання та меблі для початку роботи. Це стосується як операційних та робочих кабінетів лікарів, так і палат для пацієнтів. Тому нині представники підрядних організацій завершують усі роботи та усувають недоліки. Поруч із тим, в закладі працюють над зауваженнями зі сторони пожежників.Головне завдання, яке зараз стоїть – це підключення електропідстанції та подача напруги. Без цього неможливо розпочати масштабну перевірку складних вентиляційних систем центру. Орієнтовний час – 6-8 тижнів.Окрім того, виникають нові завдання, які слід вирішити до відкриття перинатального центру. Серед них – підключення кожного робочого місця лікаря до мережі Інтернет, а також облаштування майданчика для роздільного збору сміття, що продукуватиме медзаклад.Нагадаємо, що будівництво Волинського обласного перинатального центру розпочалося у 2012 році, однак капсулу і перший камінь заклали ще у 2000 році. Будували його «з нуля» з урахуванням всіх новітніх технологій та вимог. Загальна кошторисна вартість становить більше 230 млн грн. Між іншим, перинатальний центр – єдиний заклад ІІІ рівня в області, де будуть надавати висококваліфіковану медичну допомогу при важкій патології вагітності, проблемних пологах та новонародженим.Площа приміщення – більше 14 тис. м2. Розрахований він на лікування близько п’яти тисяч пацієнтів, а працюватимуть тут 450 лікарів. Проект складається з п’яти етапів, а саме: реконструкція з прибудовою будівель Волинського обласного перинатального центру, будівництво акушерсько-гінекологічного корпусу, жіночої консультації, реконструкція зовнішніх інженерних мереж та капітальний ремонт неонатального корпусу дитячого територіального медичного об’єднання.«Перинатальний центр майже готовий відкрити свої двері для пацієнтів. Тому затягувати із відкриттям не слід. Такий потужний медичний заклад має працювати для задоволення потреб волинян. Завдання та проблемні питання визначені. Відтак, активно працюємо над їх виконанням», – резюмував Валентин Цьось.