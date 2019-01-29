Дорожній конфлікт: у Києві чоловік розпилив балончик газу в маршрутці
Сьогодні, 17:51
Через конфлікт з водієм у Києві чоловік розпилив балончик газу у маршрутці.
Інцидент трапився між водіями автомобіля Mitsubishi та маршрутки, - пише УНН.
Зазначається, що водій маршрутки не пропустив автомобіль, після чого останній заблокував рух автобуса, а потім водій Mitsubishi розпилив невідомий газ в обличчя водію маршрутки, газ поширився салоном автобуса, його відчули пасажири.
У поліції зазначили, що водій маршрутки не звертався із заявою. Проте надійшло два звернення від пасажирок.
“Одна з жінок повідомляє, що водій маршрутки не пропустив інший легковий автомобіль. Після чого останній заблокував рух автобуса. Відповідно водій та пасажир автомобіля зупинились і бризнули в обличчя водія маршрутки, коли той перебував у салоні. Запах газу відчули у салоні автобуса, той зупинився, пасажири були змушені вийти на вулицю”, - зазначили у коментарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився між водіями автомобіля Mitsubishi та маршрутки, - пише УНН.
Зазначається, що водій маршрутки не пропустив автомобіль, після чого останній заблокував рух автобуса, а потім водій Mitsubishi розпилив невідомий газ в обличчя водію маршрутки, газ поширився салоном автобуса, його відчули пасажири.
У поліції зазначили, що водій маршрутки не звертався із заявою. Проте надійшло два звернення від пасажирок.
“Одна з жінок повідомляє, що водій маршрутки не пропустив інший легковий автомобіль. Після чого останній заблокував рух автобуса. Відповідно водій та пасажир автомобіля зупинились і бризнули в обличчя водія маршрутки, коли той перебував у салоні. Запах газу відчули у салоні автобуса, той зупинився, пасажири були змушені вийти на вулицю”, - зазначили у коментарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Двоє волинянок написали пісню про Томос. ВІДЕО
Сьогодні, 18:06
«Це справа не лише моєї честі, а й «Айдару»: нардеп Лапін виграв суд у «Волинських новин»
Сьогодні, 18:00
Дорожній конфлікт: у Києві чоловік розпилив балончик газу в маршрутці
Сьогодні, 17:51
Волинський заповідник видав першу дитячу книжечку
Сьогодні, 17:37
На Волині у пожежі минулоріч загинуло і травмувалось 38 людей
Сьогодні, 17:30
Медіа