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Дорожній конфлікт: у Києві чоловік розпилив балончик газу в маршрутці

Дорожній конфлікт: у Києві чоловік розпилив балончик газу в маршрутці
Через конфлікт з водієм у Києві чоловік розпилив балончик газу у маршрутці.

Інцидент трапився між водіями автомобіля Mitsubishi та маршрутки, - пише УНН.

Зазначається, що водій маршрутки не пропустив автомобіль, після чого останній заблокував рух автобуса, а потім водій Mitsubishi розпилив невідомий газ в обличчя водію маршрутки, газ поширився салоном автобуса, його відчули пасажири.

У поліції зазначили, що водій маршрутки не звертався із заявою. Проте надійшло два звернення від пасажирок.

“Одна з жінок повідомляє, що водій маршрутки не пропустив інший легковий автомобіль. Після чого останній заблокував рух автобуса. Відповідно водій та пасажир автомобіля зупинились і бризнули в обличчя водія маршрутки, коли той перебував у салоні. Запах газу відчули у салоні автобуса, той зупинився, пасажири були змушені вийти на вулицю”, - зазначили у коментарі.

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Теги: газ, маршрутка
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