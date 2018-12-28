На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
Сьогодні, 17:26
На Волині відбувся "Kovel Cup Time" (2009 р.н.).
Підсумками у Facebook поділилися організатори фестивалю.
25-28 січня у Ковелі пройшов один із наймасовіших турнірів в Україні - 4-й зимовий міжнародний дитячий фестиваль футболу -"Kovel Cup Time".
В турнірі брало участь 20 команд 2009 р.н. з 8-ми областей України та Білорусі.
За підсумками змагань команди так розташувалися в турнірній таблиці:
1."Волинь" Луцьк
2."ЦОР" Брест (Білорусь)
3. ДЮФК" Волинь/Новік" Нововолинськ
4. ДЮСШ-11 "Чорноморець" Одеса
5. "Волинь"2 Луцьк
6. "Верес" Рівне
7. "ДЮСШ-11 "Чорноморець" 2 Одеса
8. "Скіфи"Павлоград Дніпропетровська обл.
9. ФК "Великий Дальнік" Одеська обл.
10. ДЮСШ-2 Луцьк
11. СФК "Янів" Львівська обл.
12. ДЮСШ "Умань"2 Черкаська обл.
13."ЦОР" Брест 2 (Білорусь)
14. ДЮСШ "Умань" Черкаська обл.
15."Барса" 2 Суми
16. ДЮФК "Тайм"Ковель
17. "Верес"2 Рівне
18. ДЮСШ "Блохіна та Бєланова" Вінниця
19. СФК"Янів" 2 Львівська обл.
20. "Барса" 3 Суми
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Підсумками у Facebook поділилися організатори фестивалю.
25-28 січня у Ковелі пройшов один із наймасовіших турнірів в Україні - 4-й зимовий міжнародний дитячий фестиваль футболу -"Kovel Cup Time".
В турнірі брало участь 20 команд 2009 р.н. з 8-ми областей України та Білорусі.
За підсумками змагань команди так розташувалися в турнірній таблиці:
1."Волинь" Луцьк
2."ЦОР" Брест (Білорусь)
3. ДЮФК" Волинь/Новік" Нововолинськ
4. ДЮСШ-11 "Чорноморець" Одеса
5. "Волинь"2 Луцьк
6. "Верес" Рівне
7. "ДЮСШ-11 "Чорноморець" 2 Одеса
8. "Скіфи"Павлоград Дніпропетровська обл.
9. ФК "Великий Дальнік" Одеська обл.
10. ДЮСШ-2 Луцьк
11. СФК "Янів" Львівська обл.
12. ДЮСШ "Умань"2 Черкаська обл.
13."ЦОР" Брест 2 (Білорусь)
14. ДЮСШ "Умань" Черкаська обл.
15."Барса" 2 Суми
16. ДЮФК "Тайм"Ковель
17. "Верес"2 Рівне
18. ДЮСШ "Блохіна та Бєланова" Вінниця
19. СФК"Янів" 2 Львівська обл.
20. "Барса" 3 Суми
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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