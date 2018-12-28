вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО

На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині відбувся "Kovel Cup Time" (2009 р.н.).

Підсумками у Facebook поділилися організатори фестивалю.

25-28 січня у Ковелі пройшов один із наймасовіших турнірів в Україні - 4-й зимовий міжнародний дитячий фестиваль футболу -"Kovel Cup Time".

В турнірі брало участь 20 команд 2009 р.н. з 8-ми областей України та Білорусі.

За підсумками змагань команди так розташувалися в турнірній таблиці:

1."Волинь" Луцьк
2."ЦОР" Брест (Білорусь)
3. ДЮФК" Волинь/Новік" Нововолинськ
4. ДЮСШ-11 "Чорноморець" Одеса
5. "Волинь"2 Луцьк
6. "Верес" Рівне
7. "ДЮСШ-11 "Чорноморець" 2 Одеса
8. "Скіфи"Павлоград Дніпропетровська обл.
9. ФК "Великий Дальнік" Одеська обл.
10. ДЮСШ-2 Луцьк
11. СФК "Янів" Львівська обл.
12. ДЮСШ "Умань"2 Черкаська обл.
13."ЦОР" Брест 2 (Білорусь)
14. ДЮСШ "Умань" Черкаська обл.
15."Барса" 2 Суми
16. ДЮФК "Тайм"Ковель
17. "Верес"2 Рівне
18. ДЮСШ "Блохіна та Бєланова" Вінниця
19. СФК"Янів" 2 Львівська обл.
20. "Барса" 3 Суми

На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський заповідник видав першу дитячу книжечку
Сьогодні, 17:37
На Волині у пожежі минулоріч загинуло і травмувалось 38 людей
Сьогодні, 17:30
На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО
Сьогодні, 17:26
У центрі Луцька молодь влаштувала флешмоб у пам'ять про Крути. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Перинатальний центр у Луцьку невдовзі розпочне працювати, – ОДА
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
Волинянин може поповнити склад престижного турецького футбольного клубу Волинянин може поповнити склад престижного турецького футбольного клубу
28 січень, 14:16
Про зародження волинського футболу написали книгу Про зародження волинського футболу написали книгу
22 січень, 18:46
У селі на Волині з'явиться нове футбольне міні-поле У селі на Волині з'явиться нове футбольне міні-поле
16 січень, 18:31
У Ківерцях змагалися юні футболісти У Ківерцях змагалися юні футболісти
28 грудень, 2018, 18:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прибирання вулиць Ковеля «влетить» у понад 11 мільйонів гривень
Сьогодні, 18:43
 0
У Луцьку вчитимуть надавати першу невідкладну допомогу
Сьогодні, 18:30
 0
У «Промені» відбудеться пікантна вистава*
Сьогодні, 18:13
 0
Двоє волинянок написали пісню про Томос. ВІДЕО
Сьогодні, 18:06
 0
«Це справа не лише моєї честі, а й «Айдару»: нардеп Лапін виграв суд у «Волинських новин»
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8