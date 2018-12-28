На Волині міжнародний футбольний фестиваль зібрав рекордні 20 команд. ФОТО





Підсумками у Facebook поділилися організатори фестивалю.



25-28 січня у Ковелі пройшов один із наймасовіших турнірів в Україні - 4-й зимовий міжнародний дитячий фестиваль футболу -"Kovel Cup Time".



В турнірі брало участь 20 команд 2009 р.н. з 8-ми областей України та Білорусі.



За підсумками змагань команди так розташувалися в турнірній таблиці:



1."Волинь" Луцьк

2."ЦОР" Брест (Білорусь)

3. ДЮФК" Волинь/Новік" Нововолинськ

4. ДЮСШ-11 "Чорноморець" Одеса

5. "Волинь"2 Луцьк

6. "Верес" Рівне

7. "ДЮСШ-11 "Чорноморець" 2 Одеса

8. "Скіфи"Павлоград Дніпропетровська обл.

9. ФК "Великий Дальнік" Одеська обл.

10. ДЮСШ-2 Луцьк

11. СФК "Янів" Львівська обл.

12. ДЮСШ "Умань"2 Черкаська обл.

13."ЦОР" Брест 2 (Білорусь)

14. ДЮСШ "Умань" Черкаська обл.

15."Барса" 2 Суми

16. ДЮФК "Тайм"Ковель

17. "Верес"2 Рівне

18. ДЮСШ "Блохіна та Бєланова" Вінниця

19. СФК"Янів" 2 Львівська обл.

20. "Барса" 3 Суми





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбувся "Kovel Cup Time" (2009 р.н.).Підсумками у Facebook поділилися організатори фестивалю.25-28 січня у Ковелі пройшов один із наймасовіших турнірів в Україні - 4-й зимовий міжнародний дитячий фестиваль футболу -"Kovel Cup Time".В турнірі брало участь 20 команд 2009 р.н. з 8-ми областей України та Білорусі.За підсумками змагань команди так розташувалися в турнірній таблиці:1."Волинь" Луцьк2."ЦОР" Брест (Білорусь)3. ДЮФК" Волинь/Новік" Нововолинськ4. ДЮСШ-11 "Чорноморець" Одеса5. "Волинь"2 Луцьк6. "Верес" Рівне7. "ДЮСШ-11 "Чорноморець" 2 Одеса8. "Скіфи"Павлоград Дніпропетровська обл.9. ФК "Великий Дальнік" Одеська обл.10. ДЮСШ-2 Луцьк11. СФК "Янів" Львівська обл.12. ДЮСШ "Умань"2 Черкаська обл.13."ЦОР" Брест 2 (Білорусь)14. ДЮСШ "Умань" Черкаська обл.15."Барса" 2 Суми16. ДЮФК "Тайм"Ковель17. "Верес"2 Рівне18. ДЮСШ "Блохіна та Бєланова" Вінниця19. СФК"Янів" 2 Львівська обл.20. "Барса" 3 Суми

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