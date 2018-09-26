Волинський заповідник видав першу дитячу книжечку
Сьогодні, 17:37
Волинський заповідник видав книгу для дітей.
ДІКЗ «Стародавній Володимир» видав художню книжку для дітей середнього та старшого шкільного віку «Оповідки старого міста», - інформує ВолиньUA.
Про це у Facebook написала наукова співробітниця ДІКЗ «Стародавній Володимир» Орися Вознюк.
«Привідкрию маленьку завісу і трохи похвалюся. Вийшла в світ наша перша художня книжечка для дітей середнього та старшого шкільного віку «Оповідки старого міста». Ідея належить моїй колезі Світлані Федосєєвій. До авторства долучилася і я. Малюнки - талановитої художниці-ілюстраторки Алли Марковської. Другу частину книги складають роботи учасників Клубу юного історика. Це легенди старого міста, написані школярами. Вони дуже цікаві і колоритні. Тож скоро на володимирчан чекає цікава презентація, адже в основу оповідань лягли реальні факти та події, і навіть люди», - йдеться у дописі.
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ДІКЗ «Стародавній Володимир» видав художню книжку для дітей середнього та старшого шкільного віку «Оповідки старого міста», - інформує ВолиньUA.
Про це у Facebook написала наукова співробітниця ДІКЗ «Стародавній Володимир» Орися Вознюк.
«Привідкрию маленьку завісу і трохи похвалюся. Вийшла в світ наша перша художня книжечка для дітей середнього та старшого шкільного віку «Оповідки старого міста». Ідея належить моїй колезі Світлані Федосєєвій. До авторства долучилася і я. Малюнки - талановитої художниці-ілюстраторки Алли Марковської. Другу частину книги складають роботи учасників Клубу юного історика. Це легенди старого міста, написані школярами. Вони дуже цікаві і колоритні. Тож скоро на володимирчан чекає цікава презентація, адже в основу оповідань лягли реальні факти та події, і навіть люди», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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