Волинський заповідник видав першу дитячу книжечку





ДІКЗ «Стародавній Володимир» видав художню книжку для дітей середнього та старшого шкільного віку «Оповідки старого міста», - інформує



Про це у Facebook написала наукова співробітниця ДІКЗ «Стародавній Володимир» Орися Вознюк.



«Привідкрию маленьку завісу і трохи похвалюся. Вийшла в світ наша перша художня книжечка для дітей середнього та старшого шкільного віку «Оповідки старого міста». Ідея належить моїй колезі Світлані Федосєєвій. До авторства долучилася і я. Малюнки - талановитої художниці-ілюстраторки Алли Марковської. Другу частину книги складають роботи учасників Клубу юного історика. Це легенди старого міста, написані школярами. Вони дуже цікаві і колоритні. Тож скоро на володимирчан чекає цікава презентація, адже в основу оповідань лягли реальні факти та події, і навіть люди», - йдеться у дописі.

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