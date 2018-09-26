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Волинський заповідник видав першу дитячу книжечку

Волинський заповідник видав першу дитячу книжечку
Волинський заповідник видав книгу для дітей.

ДІКЗ «Стародавній Володимир» видав художню книжку для дітей середнього та старшого шкільного віку «Оповідки старого міста», - інформує ВолиньUA.

Про це у Facebook написала наукова співробітниця ДІКЗ «Стародавній Володимир» Орися Вознюк.

«Привідкрию маленьку завісу і трохи похвалюся. Вийшла в світ наша перша художня книжечка для дітей середнього та старшого шкільного віку «Оповідки старого міста». Ідея належить моїй колезі Світлані Федосєєвій. До авторства долучилася і я. Малюнки - талановитої художниці-ілюстраторки Алли Марковської. Другу частину книги складають роботи учасників Клубу юного історика. Це легенди старого міста, написані школярами. Вони дуже цікаві і колоритні. Тож скоро на володимирчан чекає цікава презентація, адже в основу оповідань лягли реальні факти та події, і навіть люди», - йдеться у дописі.

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Теги: діти, література
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