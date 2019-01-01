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Двоє волинянок написали пісню про Томос. ВІДЕО

Двоє волинянок написали пісню про Томос. ВІДЕО
Двоє жінок з села біля Луцька написали пісню про Томос.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Пані Валентина з села Крупа Луцького району усе своє життя ходила у місцевий храм Святої Покрови. Її мрія - щоб усі прихожани об'єднались навколо єдиної помісної Православної церкви України.

Коли українській церкві надали автокефалію Валентина описала ставлення до цієї події у поезії, а односельчанка Ольга Саратова поклала вірш на музику.

Пісню представили на одному з концертів.

Детальніше - в сюжеті.


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Теги: Томос, церква
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