Двоє волинянок написали пісню про Томос. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Пані Валентина з села Крупа Луцького району усе своє життя ходила у місцевий храм Святої Покрови. Її мрія - щоб усі прихожани об'єднались навколо єдиної помісної Православної церкви України.



Коли українській церкві надали автокефалію Валентина описала ставлення до цієї події у поезії, а односельчанка Ольга Саратова поклала вірш на музику.



Пісню представили на одному з концертів.



Детальніше - в сюжеті.





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