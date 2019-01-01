Двоє волинянок написали пісню про Томос. ВІДЕО
Сьогодні, 18:06
Двоє жінок з села біля Луцька написали пісню про Томос.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Пані Валентина з села Крупа Луцького району усе своє життя ходила у місцевий храм Святої Покрови. Її мрія - щоб усі прихожани об'єднались навколо єдиної помісної Православної церкви України.
Коли українській церкві надали автокефалію Валентина описала ставлення до цієї події у поезії, а односельчанка Ольга Саратова поклала вірш на музику.
Пісню представили на одному з концертів.
Детальніше - в сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Пані Валентина з села Крупа Луцького району усе своє життя ходила у місцевий храм Святої Покрови. Її мрія - щоб усі прихожани об'єднались навколо єдиної помісної Православної церкви України.
Коли українській церкві надали автокефалію Валентина описала ставлення до цієї події у поезії, а односельчанка Ольга Саратова поклала вірш на музику.
Пісню представили на одному з концертів.
Детальніше - в сюжеті.
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