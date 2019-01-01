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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 січня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові, Світязі можливий невеликий сніг.

Температура повітря вночі близько -10…-4 градусів, удень – до -1…+1.

Вітер східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с, погіршення видимості до 500 метрів. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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