Юні волинські легкоатлети вибороли золоті медалі на змаганнях у Сумах
Сьогодні, 19:31
На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні серед юнацтва вихованці Любешівської ДЮСШ вибороли золоті медалі.
Змагання розпочалися 28 січня в Сумах – пише Район.Любешів з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Перше місце на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби посів любешівчанин Тарас Корецький, а любешівчанка-скороходка Валерія Шоломіцька була першою на дистанції 3000 метрів.
На цій же дистанції місця з третього по пяте посіли також вихованки любешівської спортшколи: Катерина Токарчук, Оксана Лук'янович та Іванна Меліщук. Усіх цих спортсменів тренують Валентина й Олена Борисюки.
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Змагання розпочалися 28 січня в Сумах – пише Район.Любешів з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Перше місце на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби посів любешівчанин Тарас Корецький, а любешівчанка-скороходка Валерія Шоломіцька була першою на дистанції 3000 метрів.
На цій же дистанції місця з третього по пяте посіли також вихованки любешівської спортшколи: Катерина Токарчук, Оксана Лук'янович та Іванна Меліщук. Усіх цих спортсменів тренують Валентина й Олена Борисюки.
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