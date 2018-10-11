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Юні волинські легкоатлети вибороли золоті медалі на змаганнях у Сумах

Юні волинські легкоатлети вибороли золоті медалі на змаганнях у Сумах
На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні серед юнацтва вихованці Любешівської ДЮСШ вибороли золоті медалі.

Змагання розпочалися 28 січня в Сумах – пише Район.Любешів з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Перше місце на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби посів любешівчанин Тарас Корецький, а любешівчанка-скороходка Валерія Шоломіцька була першою на дистанції 3000 метрів.

На цій же дистанції місця з третього по пяте посіли також вихованки любешівської спортшколи: Катерина Токарчук, Оксана Лук'янович та Іванна Меліщук. Усіх цих спортсменів тренують Валентина й Олена Борисюки.

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Теги: спорт, легка атлетика
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