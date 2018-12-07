У Луцьку за паркування на тротуарі чи в зеленій зоні – протокол. ФОТО





Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у



"Водії залишають машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.



Сьогодні неправильно припарковані машини інспектори помітили на вулицях Кравчука, 3, Конякіна, 14, Потапова, 1, Сверстюка 1, а також на проспекті Волі,7. З усіма водіями проведено профілактичні бесіди та складено на них адміністративні протоколи.



Тим часом, кожен лучанин може допомогти працівникам департаменту муніципальної варти боротися з порушниками Правил благоустрою міста Луцька. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію відділу «Група швидкого реагування» за номером 067-0000-679 або написати на месенджери Viber, Telegram та WhatsApp.



Довідково: Пункт 2.5.5.1.7. «Правил благоустрою міста Луцька» свідчить про те, що заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду за транспортними засобами і механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах міста та паркувати на них транспортні засоби заборонено.



Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляють муніципали.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали почали складати адмінпротоколи на водіїв, які припаркували свої автомобілі з порушенням правил дорожнього руху чи правил благоутсрою міста.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у facebook "Водії залишають машини на тротуарах, пішохідних доріжках та на зелених зонах.Сьогодні неправильно припарковані машини інспектори помітили на вулицях Кравчука, 3, Конякіна, 14, Потапова, 1, Сверстюка 1, а також на проспекті Волі,7. З усіма водіями проведено профілактичні бесіди та складено на них адміністративні протоколи.Тим часом, кожен лучанин може допомогти працівникам департаменту муніципальної варти боротися з порушниками Правил благоустрою міста Луцька. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію відділу «Група швидкого реагування» за номером 067-0000-679 або написати на месенджери Viber, Telegram та WhatsApp.Довідково: Пункт 2.5.5.1.7. «Правил благоустрою міста Луцька» свідчить про те, що заправляти, ремонтувати, здійснювати заходи з догляду за транспортними засобами і механізмами на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах міста та паркувати на них транспортні засоби заборонено.Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляють муніципали.

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