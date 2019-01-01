вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО
Усіх небайдужих просять допомогти учаснику АТО Олександру Кадирі, на якого влітку напали невідомі та проламали череп. Після важкої черепно-мозкової травми та інтенсивної реабілітації залишився останній етап – закрити мозок титановою пластиною.

Про це на своїй сторінці у facebook написала волонтер Наталія Попова.

"Саша Кадира, 26 років, ветеран війни з 53 бригади, воював командиром САУ з лютого 2015 року... Після демобілізації живе з мамою в смт Маневичі, на Волині.

Трагедія сталася 27 липня 2018 року- сусіди знайшли Сашу біля під’їзду з важкою черепно-мозковою травмою непритомного.. Ні люди, ні слідство по нападу на хлопця не встановили винуватців злочину. А Саша нічого за напад не пам’ятає....

Місцеві лікарі в ту страшну ніч спасли хлопчику життя.. Реанімація, кома, повернення з того світу.. Господь змилувався - Саша вижив!
На ноги Кадиру поставили... Потім важка реабілітація понад 2 місяці в Клеваньському військовому реабілітаційному центрі за державний рахунок.

І ось, нарешті, лікарі вирішили, що можливий наступний етап- закриття мозку титановою пластиною після травми..

Сьогодні по випадку Саші Кадирі в Ковельському МТМО був зібраний консиліум лікарів. Нейрохірург Юрій Новак зі своєю командою береться закрити мозок титановою пластиною. ОПЕРАЦІЮ ПРИЗНАЧЕНО НА П‘ЯТНИЦЮ 1 лютого!! Саша в надійних руках..

Головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук запевнив, що всі обстеження і операція учаснику АТО будуть проведені безоплатно. І ще, буде надано медикаменти на операцію на суму 10000 грн. за державною програмою та з фондів лікарні.

Але титанову пластину треба придбати самостійно....Її ціна на таку велику ділянку мозку біля 20 000 грн. з усіма знижками.

Прошу допомогти бійцю фінансово в цей складний момент життя..
Саша захищав нас... І ми не можемо стояти осторонь, коли в ТАКОЇ ЛЮДИНИ біда...

Гроші збираємо на картку Привату мами
Кадира Світлана Василівна
5168757391279116", - написала волонтер.
Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, титанова пластина, Олександр Кадира, АТО, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обвинувачений у вбивстві Катерини Литкіної розповів про умови в Маневицькій колонії. ВІДЕО
Сьогодні, 23:09
Вирізали з льоду: у Києві знайшли тіло волинянина під кригою
Сьогодні, 22:52
Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО
Сьогодні, 22:05
Мешканцям громади на Волині розказали, як бути успішними
Сьогодні, 21:23
У Луцьку за паркування на тротуарі чи в зеленій зоні – протокол. ФОТО
Сьогодні, 21:14
Схожі новини
Рідного тата замінити ніхто і ніщо не може, – донька загиблого волинського бійця Рідного тата замінити ніхто і ніщо не може, – донька загиблого волинського бійця
28 січень, 15:48
Діти «Небесного легіону» отримали книжки від української діаспори у США Діти «Небесного легіону» отримали книжки від української діаспори у США
24 січень, 17:16
Багатодітна сім’я залишилася без тата: волинян просять привітати доньку загиблого бійця Багатодітна сім’я залишилася без тата: волинян просять привітати доньку загиблого бійця
23 січень, 17:35
Сину загиблого патріота з Волині готують подарунок на 10-річчя Сину загиблого патріота з Волині готують подарунок на 10-річчя
21 січень, 20:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обвинувачений у вбивстві Катерини Литкіної розповів про умови в Маневицькій колонії. ВІДЕО
Сьогодні, 23:09
 0
Вирізали з льоду: у Києві знайшли тіло волинянина під кригою
Сьогодні, 22:52
 0
Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО
Сьогодні, 22:05
 0
Мешканцям громади на Волині розказали, як бути успішними
Сьогодні, 21:23
 0
У Луцьку за паркування на тротуарі чи в зеленій зоні – протокол. ФОТО
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8