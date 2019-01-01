Просять допомогти зібрати кошти на титанову пластину для волинського атовця. ФОТО

Олександру Кадирі, на якого влітку напали невідомі та проламали череп. Після важкої черепно-мозкової травми та інтенсивної реабілітації залишився останній етап – закрити мозок титановою пластиною.



Про це на своїй сторінці у Наталія Попова.



"Саша Кадира, 26 років, ветеран війни з 53 бригади, воював командиром САУ з лютого 2015 року... Після демобілізації живе з мамою в смт Маневичі, на Волині.



Трагедія сталася 27 липня 2018 року- сусіди знайшли Сашу біля під’їзду з важкою черепно-мозковою травмою непритомного.. Ні люди, ні слідство по нападу на хлопця не встановили винуватців злочину. А Саша нічого за напад не пам’ятає....



Місцеві лікарі в ту страшну ніч спасли хлопчику життя.. Реанімація, кома, повернення з того світу.. Господь змилувався - Саша вижив!

На ноги Кадиру поставили... Потім важка реабілітація понад 2 місяці в Клеваньському військовому реабілітаційному центрі за державний рахунок.



І ось, нарешті, лікарі вирішили, що можливий наступний етап- закриття мозку титановою пластиною після травми..



Сьогодні по випадку Саші Кадирі в Ковельському МТМО був зібраний консиліум лікарів. Нейрохірург Юрій Новак зі своєю командою береться закрити мозок титановою пластиною. ОПЕРАЦІЮ ПРИЗНАЧЕНО НА П‘ЯТНИЦЮ 1 лютого!! Саша в надійних руках..



Головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук запевнив, що всі обстеження і операція учаснику АТО будуть проведені безоплатно. І ще, буде надано медикаменти на операцію на суму 10000 грн. за державною програмою та з фондів лікарні.



Але титанову пластину треба придбати самостійно....Її ціна на таку велику ділянку мозку біля 20 000 грн. з усіма знижками.



Прошу допомогти бійцю фінансово в цей складний момент життя..

Саша захищав нас... І ми не можемо стояти осторонь, коли в ТАКОЇ ЛЮДИНИ біда...



Гроші збираємо на картку Привату мами

Кадира Світлана Василівна

5168757391279116", - написала волонтер.















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