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Вирізали з льоду: у Києві знайшли тіло волинянина під кригою

Вирізали з льоду: у Києві знайшли тіло волинянина під кригою
У Києві на вулиці Прирічній в затоці Собаче гирло під кригою знайшли тіло хлопця з Волинської області.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Комунальну аварійно-рятувальну службу «Київська Служба Порятунку».

«...під льодом знайшли, вирізали його та дістали», – повідомили у службі.

У службі додали, що хлопцеві було 25 років, сам він з Волинської області. Тіло виявили рибалки та повідомили у службу.

Раніше у соціальних мережах з’явилося повідомлення, що в Києві зник Бізюков Вадим Вікторович 1994 року народження. Хлопець сів у таксі біля “Епіцентру” за адресою вулиця Берковецька, 6в, і більше не виходив на зв’язок.

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Теги: крига, лід, вода, тіло, волинянин
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