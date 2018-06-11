Вирізали з льоду: у Києві знайшли тіло волинянина під кригою





Про це повідомляє



«...під льодом знайшли, вирізали його та дістали», – повідомили у службі.



У службі додали, що хлопцеві було 25 років, сам він з Волинської області. Тіло виявили рибалки та повідомили у службу.



Раніше у соціальних мережах з’явилося повідомлення, що в Києві зник Бізюков Вадим Вікторович 1994 року народження. Хлопець сів у таксі біля “Епіцентру” за адресою вулиця Берковецька, 6в, і більше не виходив на зв’язок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на вулиці Прирічній в затоці Собаче гирло під кригою знайшли тіло хлопця з Волинської області.Про це повідомляє УНН із посиланням на Комунальну аварійно-рятувальну службу «Київська Служба Порятунку».«...під льодом знайшли, вирізали його та дістали», – повідомили у службі.У службі додали, що хлопцеві було 25 років, сам він з Волинської області. Тіло виявили рибалки та повідомили у службу.Раніше у соціальних мережах з’явилося повідомлення, що в Києві зник1994 року народження. Хлопець сів у таксі біля “Епіцентру” за адресою вулиця Берковецька, 6в, і більше не виходив на зв’язок.

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