Пожежників до луцької піцерії викликала відвідувачка, яка не хотіла розраховуватись за бенкет
Сьогодні, 00:22
Аби не платити за бенкет у піцерії «Теревені», нетвереза відвідувачка викликала пожежників. Таким чином вона хотіла відвернути увагу персоналу та втекти.
«Хитрий план», який, утім, не вдався, лучанка «розробила» після цілоденного перебуванні у стінах закладу, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Розважаючись у піцерії на проспекті Молоді, 14, з самісінького ранку, відвідувачка побенкетувала на кругленьку суму. Зрозумівши, що платити доведеться чимало, зателефонувала на гарячу лінію ДСНС у Волинській області й повідомила, що у піцерії – пожежа.
Нагадаємо, на місце події прибуло три екіпажі рятувальників, однак з’ясувалося, що виклик був хибним.
Тож, виявивши, що пожежі немає, рятувальники звернулись до працівників закладу, а ті, своєю чергою, викликали поліцію.
Зі слів поліцейського, «винахідниці» загрожує відповідальність перед законом згідно зі статтями 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).
Трошки згодом «винуватицю свята» таки знайшли неподалік від піцерії. На перший погляд, жінка була у нетверезому стані й поводила себе неадекватно, постійно погрожуючи працівникам поліції то «податковою», то «побитою камерою».
Працівники поліції відвезли «хитру» лучанку на експертизу в наркодиспансер.
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«Хитрий план», який, утім, не вдався, лучанка «розробила» після цілоденного перебуванні у стінах закладу, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Розважаючись у піцерії на проспекті Молоді, 14, з самісінького ранку, відвідувачка побенкетувала на кругленьку суму. Зрозумівши, що платити доведеться чимало, зателефонувала на гарячу лінію ДСНС у Волинській області й повідомила, що у піцерії – пожежа.
Нагадаємо, на місце події прибуло три екіпажі рятувальників, однак з’ясувалося, що виклик був хибним.
Тож, виявивши, що пожежі немає, рятувальники звернулись до працівників закладу, а ті, своєю чергою, викликали поліцію.
Зі слів поліцейського, «винахідниці» загрожує відповідальність перед законом згідно зі статтями 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).
Трошки згодом «винуватицю свята» таки знайшли неподалік від піцерії. На перший погляд, жінка була у нетверезому стані й поводила себе неадекватно, постійно погрожуючи працівникам поліції то «податковою», то «побитою камерою».
Працівники поліції відвезли «хитру» лучанку на експертизу в наркодиспансер.
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