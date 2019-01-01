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Пожежників до луцької піцерії викликала відвідувачка, яка не хотіла розраховуватись за бенкет

Пожежників до луцької піцерії викликала відвідувачка, яка не хотіла розраховуватись за бенкет
Аби не платити за бенкет у піцерії «Теревені», нетвереза відвідувачка викликала пожежників. Таким чином вона хотіла відвернути увагу персоналу та втекти.

«Хитрий план», який, утім, не вдався, лучанка «розробила» після цілоденного перебуванні у стінах закладу, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Розважаючись у піцерії на проспекті Молоді, 14, з самісінького ранку, відвідувачка побенкетувала на кругленьку суму. Зрозумівши, що платити доведеться чимало, зателефонувала на гарячу лінію ДСНС у Волинській області й повідомила, що у піцерії – пожежа.

Нагадаємо, на місце події прибуло три екіпажі рятувальників, однак з’ясувалося, що виклик був хибним.

Тож, виявивши, що пожежі немає, рятувальники звернулись до працівників закладу, а ті, своєю чергою, викликали поліцію.

Зі слів поліцейського, «винахідниці» загрожує відповідальність перед законом згідно зі статтями 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

Трошки згодом «винуватицю свята» таки знайшли неподалік від піцерії. На перший погляд, жінка була у нетверезому стані й поводила себе неадекватно, постійно погрожуючи працівникам поліції то «податковою», то «побитою камерою».

Працівники поліції відвезли «хитру» лучанку на експертизу в наркодиспансер.


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Теги: піцерія, пожежники, відвідувачка, бенкет, поліція
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