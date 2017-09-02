На операцію для хлопчика без ока залишилось зібрати ще 58 тисяч гривень

Арсен Васечко з села Рудня народився без ока. Для того, аби лице не зазнало деформації, хлопчику необхідно встановити протез.



Нажаль, численні операції в Україні не дали бажаного результату, відтак хлопчика погодились прооперувати в Німеччині. Клініка виставила рахунок на майже 10 тисяч євро.



Волинська журналістка Оксана Петрук на своїй сторінці у



"Друзі, наша справа стрімко наближається до мети!



Цей пост подяки церквам Рожищенського району, які цими днями передали на лікування Арсенові 17 тисяч гривень. Це пожертви від Свято-Михайлівського храму у Рожищі (отець Петро Іваничко), храму Святого Великомученика Георгія Переможця села Залісці (отець Микола Жученя) та Свято-Дмитрієвського храму села Рудня (отець Дмитрій Теравський).



Вже зібрано 262 000 грн.! Залишилось 58 тисяч.



Нагадую, Арсен Васечко з села Рудня народився без очка.

Німецькі лікарі погодились прооперувати хлопчика і встановити протез. 9 операцій в Україні не дали бажаного результату, протез не прижився. Проте встановити його необхідно, щоб не деформувалося личко. Німецька клініка виставила рахунки - майже 10 тисяч євро.



Рахунок у Приватбанку 5168 7422 3108 4686 (Лотоцька Наталія Володимирівна - мама Арсена)", - написала журналістка.



До слова у лютому в Луцьку відбудеться

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленький волинянинз села Рудня народився без ока. Для того, аби лице не зазнало деформації, хлопчику необхідно встановити протез.Нажаль, численні операції в Україні не дали бажаного результату, відтак хлопчика погодились прооперувати в Німеччині. Клініка виставила рахунок на майже 10 тисяч євро.Волинська журналісткана своїй сторінці у facebook написала, що наразі зібрано 262 000 гривень."Друзі, наша справа стрімко наближається до мети!Цей пост подяки церквам Рожищенського району, які цими днями передали на лікування Арсенові 17 тисяч гривень. Це пожертви від Свято-Михайлівського храму у Рожищі (отець Петро Іваничко), храму Святого Великомученика Георгія Переможця села Залісці (отець Микола Жученя) та Свято-Дмитрієвського храму села Рудня (отець Дмитрій Теравський).Вже зібрано 262 000 грн.! Залишилось 58 тисяч.Нагадую, Арсен Васечко з села Рудня народився без очка.Німецькі лікарі погодились прооперувати хлопчика і встановити протез. 9 операцій в Україні не дали бажаного результату, протез не прижився. Проте встановити його необхідно, щоб не деформувалося личко. Німецька клініка виставила рахунки - майже 10 тисяч євро.Рахунок у Приватбанку 5168 7422 3108 4686 (Лотоцька Наталія Володимирівна - мама Арсена)", - написала журналістка.До слова у лютому в Луцьку відбудеться сольний концерт Арсена Мірзояна і всі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на допомогу Арсену Васєчко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію