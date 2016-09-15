Лучанці, яка 40 років працювала водієм тролейбуса, допомогли з ремонтом. ФОТО

Євгенія Гнаровська близько 40 років працювала на Луцькому підприємстві електротранспорту водієм тролейбуса, проте наразі залишилася сама, чоловіка та дітей не має, а через якийсь час ще й втратила зір.



Декілька місяців тому Євгенія прийшла на прийом до депутата, радника міського голови Ігора Поліщука з проханням замінити старі вікна її будинку та допомогти із ремонтом оселі. Повідомляє



Відтак, у будинку Євгенії Гніровської було встановлено нові енергозберігаючі металопластикові вікна, зовнішні стіни – пошпакльовано та зроблено ремонт туалету. Завдяки таким заходам сьогодні у оселі старенької стало значно тепліше.



Привітавши пенсіонерку із новорічно-різдвяними святами Ігор Поліщук та Григорій Недопад також обговорили подальший ремонт будинку та пообіцяли усіляко підтримувати стареньку.



«Це – ветеран нашого комунального підприємства. Ми зобов’язані пам’ятати про таких людей і їм допомагати», - зазначив Ігор Поліщук.











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