Лучанці, яка 40 років працювала водієм тролейбуса, допомогли з ремонтом. ФОТО
Сьогодні, 01:36
Лучанка Євгенія Гнаровська близько 40 років працювала на Луцькому підприємстві електротранспорту водієм тролейбуса, проте наразі залишилася сама, чоловіка та дітей не має, а через якийсь час ще й втратила зір.
Декілька місяців тому Євгенія прийшла на прийом до депутата, радника міського голови Ігора Поліщука з проханням замінити старі вікна її будинку та допомогти із ремонтом оселі. Повідомляє сайт Луцької міської ради.
Відтак, у будинку Євгенії Гніровської було встановлено нові енергозберігаючі металопластикові вікна, зовнішні стіни – пошпакльовано та зроблено ремонт туалету. Завдяки таким заходам сьогодні у оселі старенької стало значно тепліше.
Привітавши пенсіонерку із новорічно-різдвяними святами Ігор Поліщук та Григорій Недопад також обговорили подальший ремонт будинку та пообіцяли усіляко підтримувати стареньку.
«Це – ветеран нашого комунального підприємства. Ми зобов’язані пам’ятати про таких людей і їм допомагати», - зазначив Ігор Поліщук.
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Декілька місяців тому Євгенія прийшла на прийом до депутата, радника міського голови Ігора Поліщука з проханням замінити старі вікна її будинку та допомогти із ремонтом оселі. Повідомляє сайт Луцької міської ради.
Відтак, у будинку Євгенії Гніровської було встановлено нові енергозберігаючі металопластикові вікна, зовнішні стіни – пошпакльовано та зроблено ремонт туалету. Завдяки таким заходам сьогодні у оселі старенької стало значно тепліше.
Привітавши пенсіонерку із новорічно-різдвяними святами Ігор Поліщук та Григорій Недопад також обговорили подальший ремонт будинку та пообіцяли усіляко підтримувати стареньку.
«Це – ветеран нашого комунального підприємства. Ми зобов’язані пам’ятати про таких людей і їм допомагати», - зазначив Ігор Поліщук.
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