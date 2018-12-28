вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак. ВІДЕО

Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак. ВІДЕО
У Сочі літак російської компанії здійснив екстрену посадку через пасажира, який побив стюардесу.

Жінка в результаті атаки отримала травми, тяжкість яких визначать лікарі. Їхній вердикт вкаже на відповідальність, яку повинен буде понести зловмисник – адміністративну або кримінальну, пише Інтерфакс.

Повідомляється, що чоловік був п’яний і поводився агресивно, провокуючи екіпаж літака на бійку. На землі його затримали поліцейські.

Літак летів із Санкт-Петербурга до Анталії. Повідомляється, що затриманий чоловік – громадянин Росії.

Нагадаємо, у Росії п’яний чоловік “захопив літак” і вимагав розвернути його на Афганістан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: літак, Сочі, екстерна посадка, стюардеса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині через гнівний пост школяра у соцмережі розгорівся «туалетний» скандал
ТОП-8 найоплачуваніших вакансій Волині
Волинські «кіборги» протестують проти використання захисників ДАПу у політичних іграх. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак. ВІДЕО
Сьогодні, 02:14
Лучанці, яка 40 років працювала водієм тролейбуса, допомогли з ремонтом. ФОТО
Сьогодні, 01:36
Пожежників до луцької піцерії викликала відвідувачка, яка не хотіла розраховуватись за бенкет
Сьогодні, 00:22
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Обвинувачений у вбивстві Катерини Литкіної розповів про умови в Маневицькій колонії. ВІДЕО
29 січень, 23:09
Схожі новини
У Росії пасажир захопив літак і направив його до Афганістану. ВІДЕО У Росії пасажир захопив літак і направив його до Афганістану. ВІДЕО
23 січень, 00:26
Останні фронтові бомбардувальники Су-24 у Луцьку. ФОТО Останні фронтові бомбардувальники Су-24 у Луцьку. ФОТО
28 грудень, 2018, 15:04
У США на футбольне поле впав літак: є загиблі У США на футбольне поле впав літак: є загиблі
21 грудень, 2018, 09:48
Луцький «Мотор» після катастрофи винищувача заявив про дискредитацію в ЗМІ Луцький «Мотор» після катастрофи винищувача заявив про дискредитацію в ЗМІ
17 грудень, 2018, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак. ВІДЕО
Сьогодні, 02:14
 0
Лучанці, яка 40 років працювала водієм тролейбуса, допомогли з ремонтом. ФОТО
Сьогодні, 01:36
 0
Пожежників до луцької піцерії викликала відвідувачка, яка не хотіла розраховуватись за бенкет
Сьогодні, 00:22
 0
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Обвинувачений у вбивстві Катерини Литкіної розповів про умови в Маневицькій колонії. ВІДЕО
29 січень, 23:09
 0
Медіа
відео
1/8