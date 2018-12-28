Летів до Туреччини: росіянин побив стюардесу і посадив літак. ВІДЕО
Сьогодні, 02:14
У Сочі літак російської компанії здійснив екстрену посадку через пасажира, який побив стюардесу.
Жінка в результаті атаки отримала травми, тяжкість яких визначать лікарі. Їхній вердикт вкаже на відповідальність, яку повинен буде понести зловмисник – адміністративну або кримінальну, пише Інтерфакс.
Повідомляється, що чоловік був п’яний і поводився агресивно, провокуючи екіпаж літака на бійку. На землі його затримали поліцейські.
Літак летів із Санкт-Петербурга до Анталії. Повідомляється, що затриманий чоловік – громадянин Росії.
Нагадаємо, у Росії п’яний чоловік “захопив літак” і вимагав розвернути його на Афганістан.
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Жінка в результаті атаки отримала травми, тяжкість яких визначать лікарі. Їхній вердикт вкаже на відповідальність, яку повинен буде понести зловмисник – адміністративну або кримінальну, пише Інтерфакс.
Повідомляється, що чоловік був п’яний і поводився агресивно, провокуючи екіпаж літака на бійку. На землі його затримали поліцейські.
Літак летів із Санкт-Петербурга до Анталії. Повідомляється, що затриманий чоловік – громадянин Росії.
Нагадаємо, у Росії п’яний чоловік “захопив літак” і вимагав розвернути його на Афганістан.
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