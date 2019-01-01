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Курс валют у Луцьку на 30 січня

Курс валют у Луцьку на 30 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.567, а продаж - 27.881.

Євро при купівлі становить - 31.309, при продажу - 31.917.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.013, продаж - 7.475.

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Теги: курс валют, Луцьк
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